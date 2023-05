Colpo Milan, arriva dal Chelsea: primo acquisto

Il Milan continua a lavorare in ottica futura dopo la delusione in Champions: primo acquisto, arriva dal Chelsea. Ci siamo

Il futuro del Milan passerà dalla qualificazione alla prossima Champions. Rientrare tra le prime quattro in classifica sarà di vitale importanza per i rossoneri. Un motivo in più per ritrovare nuovo entusiasmo in vista della prossima stagione. A breve ci sarà il rinnovo ufficiale di Rafael Leao: mancherebbero solamente dei cavilli burocratici per poi arrivare alla firma.

Il Milan vuole allestire una rosa sempre più competitiva. Lo stesso Paolo Maldini ha rivelato di aver parlato con la società svelando su cosa intervenire: c’è bisogno di uno step importante per competere con le migliori potenze d’Europa. In Champions League si è vista la differenza con l’Inter con un doppio confronto senza storia a favore dei nerazzurri. La società rossonera vuole innalzare il tasso tecnico e fisico all’interno della formazione di Stefano Pioli, che potrebbe restare ben saldo in sella.

Milan, colpo Loftus-Cheek: primo acquisto dei rossoneri

La dirigenza rossonera è già molto attiva sul fronte calciomercato per arrivare ai migliori calciatori in circolazione. Il Chelsea lascerà partire tantissimi top player per ridurre il monte ingaggio dopo le spese folli degli ultimi anni.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, il Milan considera Ruben Loftus-Cheek un obiettivo prioritario. A breve proseguiranno i colloqui con il Chelsea e anche con i suoi agenti. Un primo acquisto da urlo dal Chelsea per la società rossonera che starebbe già programmando la prossima stagione. La sua valutazione si aggira intorno ai 25 milioni, ma col contratto in scadenza nel 2024 il suo costo sarà ridotto per chiudere l’affare in tempi brevi.

Fondamentale sarà la qualificazione alla prossima Champions per i rossoneri in modo da ritornare nella massima competizione europea da protagonista. Sul fronte calciomercato ci sono già stati i primi sondaggi per chiudere il primo colpo suggestivo. Il Milan ha vissuto mesi difficili arrivando anche alla cocente sconfitta in semifinale di Champions contro l’Inter. C’è voglia di rivalsa in vista della prossima stagione per costruire una rosa altamente competitiva. Il centrocampista del Chelsea ha fatto tutta la trafila giovanile con i Blues essendo anche il compagno di Tomori ed Abraham per trionfare in Youth League. Con Sarri è stato un titolarissimo, ma poi l’allenatore italiano ha dovuto fare a meno di lui a causa di un grave infortunio. In passato ha giocato anche da difensore centrale e come punta con Antonio Conte.