Italiano e la Fiorentina nella storia: è finale di Conference

Il tre su tre della Serie A nelle Coppe Europee è completato dalla Fiorentina di Vincenzo Italiano. La squadra viola con un’incredibile rimonta al St. Jakob-Park di Basilea ha passato il turno raggiungendo il West Ham in finale di Conference League. Per la squadra di Italiano un risultato straordinario che premia il lavoro del tecnico di Kaisersalutern che ha avuto non poche difficoltà in questa stagione e anche in quella passata, causa mercato. Così la squadra gigliata raggiunge la seconda finale della sua stagione, dopo quella conquistata in Coppa Italia. Appuntamento il prossimo 7 giugno a Praga.

ITALIANO E FIORENTINA, CRESCITA A OSTACOLI

La Fiorentina di Vincenzo Italiano è riuscita a completare il suo percorso di crescita. La squadra viola, da quando il tecnico siede sulla panchina gigliata, ha affrontato un percorso di crescita costante. Tuttavia, questo percorso non è stato privo di problemi. Il primo, la scorsa stagione, quando i viola lanciati nelle zone alte della classifica, a gennaio hanno perso il bomber Dusan Vlahovic. Un buco di rosa pesantissimo che, comunque, il tecnico ha saputo colmare con con nuove soluzioni. Con un ottimo campionato Italiano ha portato la sua Fiorentina in Europa dopo tanti anni dall’ultima volta.

L’estate porta all’addio di Lucas Torreira, uomo fondamentale nello scacchiere della sua formazione. Le perdite della rosa viola hanno portato la Fiorentina a faticare, e non poco, nella prima parte della stagione in Serie A. Difficoltà per cui, addirittura, si era paventata anche l’ipotesi di un esonero. Tuttavia, nella seconda parte della stagione con al ripresa delle Coppe, Italiano con alcune correzione tattiche è riuscito a ritrovare il risultati risalendo in parte la classifica di Serie A e soprattutto avanzando in Coppa Italia e Conference League. Gli aggiustamenti tattici di Italiano hanno fatto crescere le prestazioni di tanti suoi giocatori, come Barak (autore del gol qualificazione ieri) e soprattutto Cabral. Il brasiliano si è definitivamente sbloccato e ora sta rispettando le aspettative che c’erano su di lui al suo arrivo nel gennaio scorso proprio dal Basilea.

STORIA RISCRITTA

La Fiorentina completa il tridente di squadre italiane in finale nelle competizioni Europee con l’Inter in Champions e la Roma in Europa League. Ma non solo, la Viola ha riscritto la sua storia. La squadra toscana non conquistava una finale europea dal 1990 (finale di Coppa UEFA), ben 33 anni dopo. Inoltre, la società di Rocco Commisso con la finale conquistata ieri è la prima squadra in Europa in grado di raggiungere l’ultimo atto di tutte le quattro maggiori competizioni del presente e del passato: la Viola ha raggiunto la finale della Coppa dei Campioni nel 1957, la Coppa delle Coppe nel 1961 (poi vinta, unica competizione europea vinta) e la già citata finale del 1990.

Inoltre, la Fiorentina potrebbe bissare la vittoria italiana della Roma in Conference League lo scorso anno.