Rivoluzione Milan, il primo rinforzo a zero: Pioli accontentato

Eliminato dalla Champions League, il Milan si consola con il calciomercato piazzando il primo colpo a zero per la prossima stagione.

Dopo la cocente delusione arrivata in Champions League con l’eliminazione da parte dell’Inter, è tempo di ripartire per il Milan che guarda già al prossimo campionato muovendosi in sede di mercato.

Stefano Pioli ha già parlato con la dirigenza rossonera per fare il punto su quelle che potrebbero essere le mosse al fine di migliorare la rosa a propria disposizione. Un primo obiettivo è chiaro con il Milan che sta accelerando per provare a chiudere l’affare ed assicurarsi il primo colpo a zero in vista della prossima stagione. La squadra meneghina sa bene di dover rimpiazzare Ismael Bennacer, con l’algerino che resterà fuori per tutto il 2023.

Calciomercato Milan, primo colpo a zero in arrivo

Il primo rinforzo del Milan per il prossimo campionato dovrebbe essere Daichi Kamada. Prossimo dal compiere 27 anni il prossimo agosto, il giapponese è un obiettivo di diversi club.

Stando a quanto affermato da Sky, il calciatore giapponese avrebbe scelto i rossoneri per il prosieguo della propria carriera, pronto a dire no anche al Napoli campione d’Italia pur di vestire la maglia del Milan. La qualificazione alla prossima Champions League non dovrebbe essere una discriminante per il centrocampista offensivo nipponico, pronto a sposare la causa della squadra di Pioli e trasferirsi a Milano a partire dal prossimo luglio.

In scadenza di contratto con l’Eintracht Francoforte, ha uno score di tutto rispetto in questo campionato tedesco avendo messo a segno otto reti finora condite da sei assist. Un uomo offensivo che farà molto comodo a Stefano Pioli in vista della prossima stagione anche se nelle intenzioni del club c’è anche quella di provarlo al posto di Bennacer fino a quando l’algerino non sarà di nuovo a disposizione del Milan.

L’arrivo di Kamada lascia in dubbio la permanenza di due calciatori alla corte di Stefano Pioli. Brahim Diaz è un pallino del tecnico ma il Real Madrid sta valutando la possibilità di cederlo ad un’altra squadra per provare a guadagnare di più dalla vendita del cartellino dello spagnolo. Da capire poi anche il futuro di De Ketelaere. Il belga classe 2001 ha fortemente deluso in questa annata mettendo in dubbio la sua permanenza a Milanello in vista della prossima stagione.