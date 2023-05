F1, pilota resta bloccato con la supercar: dramma vissuto in prima persona

Il dramma che colpisce in queste ultime ore l’Emilia Romagna e le Marche coinvolge anche un pilota di Formula 1, rimasto bloccato dal maltempo

Uno dei volti noti del circus motoristico è rimasto così bloccato con la sua macchina, un po’ come tanti altri italiani che stanno vivendo momenti di vera difficoltà. Rinviato il Gran Premio di Imola, è tempo di pensare anche a un po’ di solidarietà.

Il momento difficile per le regioni del centro Italia non lascia indifferenti, soprattutto quando si vivono in prima persona esperienze così forti. E dal pericolo non sono immuni nemmeno quanti hanno una vita privilegiata, facendo un lavoro che amano e soprattutto ben pagato.

Una disavventura è infatti capitata ad un pilota di Formula 1 che è rimasto bloccato in strada, a causa del maltempo, in Italia proprio dopo il rinvio ufficiale del Gran Premio di Imola. Con situazione di questi giorni era impossibile correre, anche se in questo caso il pericolo è arrivato dagli smottamenti delle strade della regione. Tanta paura per Nick De Vries, il pilota che ha rischiato grosso.

Un pilota rischia in Emilia Romagna: la vicenda di De Vries

Direttamente dal profilo Instagram arriva la prova fotografica di quanto avvenuto: il pilota è stato costretto a diverse peripezie, le condizioni metereologiche e quelle del terreno non garantivano una stabilità. A rischiare grosso è stato Nick De Vries, ritrovatosi in mezzo al fango e all’acqua, come ha testimoniato sul suo profilo, per una situazione d’emergenza che ha coinvolto tutti i protagonisti della Formula 1.

Il pilota dell’Alpha Tauri era in viaggio per Faenza, senza riuscire a raggiungere il suo albergo già martedì, e così è rimasto bloccato in un piccolo villaggio, con una stanza trovata grazie alla generosità di Jack Frazer della Mclaren. De Vries ha riportato come poi la situazione sia peggiorata e la hall dell’altro hotel sia stata occupata da persone costrette alla fuga durante la notte.

Per tornare a casa, si è rimesso in viaggio guidando per Firenze, ma non è stato semplice, avventurandosi tra le montagne, ma aiutato comunque dalla gente e dagli operatori stradali a vario titolo.

Il messaggio di De Vries è di ringraziamento ma anche di incoraggiamento verso le popolazioni colpite: “Commovente vedere come la gente si prenda cura del prossimo, il mio pensiero va a coloro che continuano ad essere colpiti da questa tragedia. Tornerò presto a Faenza per incontrare il mio team e le persone della regione. Forza”. Al messaggio postato, è seguito l’invito a donare qualcosa per le popolazioni colpite.