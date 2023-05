Ferrari e Mercedes è allarme: la previsione è davvero umiliante

Il Mondiale di Formula 1 ha già preso la strada di Milton Keynes. La Red Bull è in grado di dominare la stagione come mai nessuno prima di lei

Un Mondiale inedito e sotto molti aspetti mai visto. Non che sia una novità assoluta il dominio assoluto di un team in una stagione di Formula 1. Anzi, è accaduto spesso in passato che una macchina abbia fatto il vuoto costruendo una vera e propria egemonia instauratasi a lungo.

Nell’ultimo quarto di secolo sono tre i momenti in cui una vettura è riuscita a stracciare la concorrenza: il quinquennio della Ferrari di Michael Schumacher e Jean Todt, le quattro stagioni dell’esordiente Red Bull con Sebastian Vettel alla guida e il monopolio Mercedes targato Lewis Hamilton.

Ma la superiorità schiacciante e quasi ossessiva della Red Bull del bicampione in carica Max Verstappen e del messicano Sergio Perez potrebbe portare alla realizzazione di un record che in futuro sarà impossibile o quasi da emulare. E’ stato il giovane pilota britannico della Mercedes, George Russell, a preconizzare ad inizio stagione l’eventualità che le vetture di Milton Keynes potessero aggiudicarsi tutti e 23 i gran premi previsti dal calendario.

E dopo le prime cinque gare il ‘veggente‘ Russel sembra aver indovinato il pronostico. Tre successi di Verstappen e due di Perez consentono al team austriaco di guidare la classifica del mondiale costruttori con 224 punti. Da quando sono stati introdotti i 25 punti a vittoria, solo la Mercedes nel 2019 è riuscita a mantenere un ritmo quasi identico conquistando 217 punti.

Ma ad un certo punto della stagione Lewis Hamilton incontrò qualche ostacolo in più grazie alla crescita in termini di competitività di Ferrari e Red Bull, tanto al termine del campionato le Frecce d’Argento si fermarono a soli 739 punti. Quest’anno ci sono tutti i presupposti affinchè le vetture di Milton Keynes centrino un nuovo record di punti accumulati in classifica. E se dovessero continuare così potrebbero addirittura arrivare a quota 1000 punti, per la prima volta in assoluto nella storia della Formula 1.

L’annullamento del Gran Premio di Imola rende, almeno in teoria, l’impresa più dura da realizzare. Ma se i due campioni delle Red Bull dovessero realmente proseguire su questa strada, la fatidica soglia dei 1000 punti in classifica non sarebbe solo un sogno, ma un traguardo concreto. Mercedes e Ferrari rischiano di ingoiare l’ennesimo boccone amaro.