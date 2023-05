Monchi rompe con il Siviglia: ritorna in Serie A

Monchi a sorpresa ha deciso di rompere con il Siviglia. Per lui potrebbero aprirsi le porte della Serie A. Le ultime.

Nonostante la finale di Europa League conquistata, il futuro Monchi potrebbe essere lontano dal Siviglia. Secondo quanto riferito da fichajes.net, il direttore sportivo spagnolo sembra aver deciso di interrompere il suo rapporto con il club iberico e a questo punto per lui potrebbero aprirsi le porte di passare in Serie A.

Una big ha messo nel mirino Monchi per cercare di fare il salto di qualità in ottica prossima Serie A, ma non possiamo escludere anche un duello. Andiamo a vedere nei dettagli cosa potrebbe succedere nelle prossime settimane.

Siviglia: addio Monchi, arriva in Serie A

Il futuro di Monchi sembra essere lontano dal Siviglia. Il direttore sportivo è sicuramente stato artefice di risultati assolutamente importanti in questo periodo, ma per lui ora si aprono le strade di un addio considerando anche la volontà del diretto interessato ad iniziare una nuova esperienza e magari provare ad aprire un nuovo ciclo vincente.

Le ipotesi sono diverse, ma lo stesso Monchi non ha mai chiuso all’ipotesi di un ritorno in Serie A considerando anche quanto fatto in passato. E attenzione all’ipotesi Milan soprattutto in caso di una rottura con Maldini. I rapporti tra l’ex capitano e la proprietà non sono assolutamente ottimi e in questo momento sta prendendo piede anche l’ipotesi di una separazione e Monchi è pronto a balzare in pole position.

Massima attenzione anche alla Juventus. Inutile dire che i bianconeri sono sempre più vicini a Giuntoli, ma il via libera del Napoli ancora non c’è stato e per questo motivo non possiamo escludere inserimento per Monchi. Il ds spagnolo rappresenta forse il nome giusto per provare ad aprire un ciclo e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro.

Ultime Monchi: possibile duello tra Milan e Juventus

Possibile duello tra Milan e Juventus per arrivare a Monchi. Molto dipenderà dalla volontà del direttore sportivo di lasciare il Siviglia e ritornare in Italia. Ma si tratta di una opzione da considerare con molta attenzione visto che, almeno per il momento, non c’è nessuna intenzione da parte del diretto interessato di scoprire le carte.

Vedremo cosa succederà e quali saranno le scelte di Juventus e Milan oltre che naturalmente di Monchi. La speranza dei club, come detto in precedenza, è quello di sposare questo progetto, ma non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro.