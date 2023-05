Tempo scaduto in Serie B: Perugia in C; poi playoff e playout

Stop al tempo. Dopo 38 giornate disputate il campionato di Serie B arriva al capolinea ed è ora di tirare le somme, fare i conti e analizzare i verdetti ufficiali. Con Frosinone e Genoa già anzitempo promosse l’ultimo posto disponibile per la massima serie se lo contenderanno in sei squadre (dalla terza all’ottava classificata); mentre in coda alla classifica a salutare la categoria cadetta dopo Benevento e Spal si unisce anche il Perugia, lo spareggio che vale la permanenza in B vedrà impegnate invece Brescia e Cosenza.

Ultimo posto vacante per la Serie A e sei pretendenti

Il campionato volge al termine e la classifica parla chiaro, la Serie A fa gola a tanti ma Bari e Parma sono le più vicine di tutte. Quest’ultima si impone contro il Venezia e raggiunge quota 60 spodestando il Cagliari dal quarto posto e raggiungendo i pugliesi direttamente in semifinale playoff. Il Cagliari paga pegno per lo scontro diretto contro i gialloblu, perché con la vittoria di ieri sul Cosenza per 1-0 raggiunge i 60 punti, ma deve accontentarsi dell’accesso ai preliminari playoff. Il Sudtirol cade in casa del Modena e non si muove da un sesto posto che sta quasi stretto.

La Reggina festeggia in casa, contro l’Ascoli vince in extremis grazie alla rete di Canotto che sancisce il definitivo 7º posto. Il pari contro il Brescia beffa il Palermo che vede sfumare l’opportunità playoff nonostante la sconfitta del Venezia, anche in questo caso determinate lo scontro diretto, che consegna ai veneti l’ultimo posto disponibile nella giostra playoff.

Perugia in C, Cosenza e Brescia lottano per rimanere in Serie B

Rovesciando la medaglia e dando uno sguardo alla zona bassa della classifica ieri è stato il Perugia a salutare la Serie B e lo ha fatto con una vittoria sul campo contro il Benevento. Questo successo però non è riuscito a strappare neanche un sorriso agli umbri, ufficialmente retrocessi in Serie C. Stessa storia per la Spal che batte il Pisa per 2-1 e conclude il percorso nella seconda serie, la società di Joe Tacopina ha avuto maggior tempo per metabolizzare la retrocessione matematicamente arrivata da tempo.

A denti stretti camminano sul filo del rasoio Cosenza e Brescia arrivate alla 38ª giornata a pari punti a quota 40. Le due compagini si sfideranno nello spareggio per la salvezza. Un doppio confronto che vede l’andata in programma il 25 maggio in casa del Cosenza e il ritorno l’1 giugno a campi invertiti.