E’ sempre sotto le luci dei riflettori, Federica Pellegrini. L’ex fuoriclasse del nuoto italiano sta svelando dettagli inediti della sua vita privata

Federica Pellegrini a trecentosessanta gradi. La trentacinquenne leggenda del nuoto azzurro, a poco meno di due anni dal suo ritiro ufficiale dalle competizioni agonistiche, rimane in pianta stabile sotto le luci dei riflettori. Oltre ad essere riconosciuta come una delle atlete più grandi di sempre nella storia dello sport italiano, la campionessa olimpica di Pechino 2008 è diventata nel corso degli anni un personaggio televisivo di grande successo.

Prima in qualità di giurata di un talent show di successo come X-Factor, più di recente come concorrente del reality più affascinante e suggestivo delle televisione italiana, Pechino Express, a cui ha preso parte insieme al marito, Matteo Giunta.

Ma oltre a mantenere una presenza costante sul piccolo schermo, Federica Pellegrini in particolare nelle ultime settimane sta rilasciando alcune interviste esclusive che rende di volta in volta più intriganti svelando aneddoti e ed episodi della sua vita rimasti finora inediti. Dettagli che il grande pubblico non conosceva e che la mostrano sotto una luce diversa rispetto a quella creata dall’immaginario collettivo.

Oltre alle dichiarazioni consegnate alla stampa è la sua autobiografia uscita in questi giorni, ‘Oro’, a contenere confessioni legate ai suoi primi anni di attività agonistica. Stagioni che si intrecciano a filo doppio con la sua vita privata. Un racconto su tutti ha suscitato grande interesse tra i suoi fan, risalente alle Olimpiadi di Atene del 2004.

“Un bacio”: confessione choc della Pellegrini. I tifosi restano a bocca aperta

All’epoca la fuoriclasse veneta aveva appena 16 anni e si rivelò al mondo conquistando una straordinaria medaglia d’argento nei 200 stile libero. Ma fu anche l’estate in cui Federica conobbe i primi palpiti d’amore, anche se ancora a livello quasi adolescenziale, prendendo una ‘cotta’ per un famoso nuotatore azzurro. Un nome a sorpresa che ha lasciato di stucco i suoi fan.

La Pellegrini svela tutto nelle pagine del suo libro: “Mi innamorai di un nuotatore importante più grande di me di dieci anni, si tratta di Emiliano Brembilla. Una cotta platonica, una di quelle in cui si parla fino alle tre di notte su un terrazzo, al freddo, abbracciati sotto il piumone. Fu tutto molto romantico – rivela Federica -, ma alla fine non c’è stato niente più di un semplice bacio”. Niente a che vedere con le turbolente relazioni avute con Luca Marin e Filippo Magnini. Ma questa è un’altra storia.