Caso Juve: stangata certa, c’è l’annuncio

Il grande giorno per la Juventus è già arrivato. La stangata sembra ormai certa e l’annuncio è arrivato.

Il giorno tanto atteso è arrivato: oggi si decide il futuro della Juventus. In serata la Corte federale si pronuncerà sulla questione plusvalenze e si tratta di una sentenza destinata sicuramente a condizionare non solo questo, ma anche il prossimo campionato.

Nel frattempo, però, inizia ad arrivare le prime certezze: la stangata ci sarà e si rischia di avere una penalizzazione importante. Andiamo a vedere nei dettagli cosa potrebbe succedere nelle prossime ore e soprattutto come cambierà la classifica del club bianconeri dopo la decisione della Corte federale.

Juventus: decisa la penalizzazione, c’è l’annuncio

Ricordiamo che il processo odierno si riferisce alla questione plusvalenze e, di conseguenza, ai -15 che il Coni ha giudicato esagerati. Da qui la decisione di far pronunciare ancora una volta la Corte Federale e la sentenza è attesa in serata. L’edizione odierna del Quotidiano Sportivo ricordava come la base di partenza è proprio la decisione di gennaio e da quella si scenderà un po’.

Una indiscrezione confermata anche dalla richiesta di Chinè. La Procura della FIGC ha chiesto alla Juventus una penalizzazione di 11 punti. Quindi quattro punti tolti rispetto a quanto deciso in precedenza. Ma a sorprendere non è tanto la richiesta, ma il fatto che il procuratore ha alzato l’asticella rispetto a gennaio. Infatti, ormai cinque mesi fa aveva avanzato il -9. Ora siamo completamente in una situazione differente e la richiesta alla fine potrebbe essere accettata.

La Juventus, quindi, potrebbe scendere a 58 punti e con la vittoria contro l’Empoli portarsi a quota 61. Una penalizzazione che non la allontanerebbe dal quarto posto considerando che lo scontro diretto di settimana prossima con il Milan potrebbe portare i bianconeri proprio a pari punti con i rossoneri. Non ci resta che aspettare le prossime ore per avere un quadro più chiaro.

La Procura FIGC ha chiesto 11 punti di penalizzazione in classifica alla Juventus ed ora toccherà alla Corte Federale prendere una decisione importante. I bianconeri, quindi, potrebbero perdere momentaneamente la Champions League per poi riconquistarla sul campo.

Il problema, però, è rappresentato dalla questione stipendi. Anche in quel caso, se non si accetterà il patteggiamento, il rischio è quella di una penalizzazione simile e per questo motivo l’Europa è sempre più lontana. Ma le certezze le avremo solamente al termine della giornata odierna visto che, almeno per il momento, non si hanno certezze.