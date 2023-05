Egonu esce allo scoperto: annuncio ufficiale definitivo

Paola Egonu esce allo scoperto dopo aver alzato al cielo la Champions League per la terza volta in carriera: l’annuncio è definitivo

Signore e signori, Paola Egonu. Terza Champions alzata al cielo per l’opposta di Cittadella, ovviamente da protagonista perché quando c’è aria di impresa la 24enne diventa una tigre e si carica sulle spalle l’intera squadra.

Lo ha fatto anche questa volta, con la maglia del VakifBank Istanbul nella finale contro l’Eczacibasi. Un 3-1 che ha una sola grande protagonista assoluta: Paola Egonu appunto. Non per niente è stata eletta miglior giocatrice del match e difficilmente il risultato poteva essere diverso visto le statistiche: quaranta punti messi a terra sui 98 totali realizzati dalla propria squadra. Quasi un punto su due porta la sua firma e non è assolutamente poco.

La Egonu ha dimostrato ancora una volta di fare la differenza e lo ha fatto trascinato la squadra allenata da Giovanni Guidetti alla conquista del trofeo internazionale per club più prestigioso. La 24enne veneta non ha fatto sconti alle avversarie, martellando la ricezione dell’Eczacibasi che non ha mai trovato le contromisure per arginarla. Arriva così la sua terza Champions in carriera, un traguardo raggiunto soltanto a 24 anni e che sa di saluto alla Turchia: il suo futuro lo ha annunciato lei stessa nel post gara.

Paola Egonu annuncia il futuro: tutto confermato

Non c’è più la Turchia nel futuro immediato di Paola Egonu che ha scelto di tornare in Italia e farlo a tempo pieno. Inizierà quest’estate con la Nazionale: dopo le dichiarazioni chiacchierate al termine dello scorso Mondiale, l’opposta è pronta a rimettersi la maglia azzurra per gli Europei e i gironi di Qualificazione olimpica.

Poi sarà la volta di fare ritorno nel campionato italiano: lo farà con la maglia di Milano come ha affermato lei stessa nelle dichiarazioni rilasciate al termine del successo europeo, confermando ufficialmente le notizie che da settimane circolavano sul suo conto. “Sono felice di giocare nuovamente in Italia – le sue parole -. A Milano: ci vediamo in palestra”. La squadra lombarda è reduce dalla finale scudetto persa contro Conigliano al termine di cinque match molto combattuti. La seconda finale tricolore persa per la Vero Volley che non vuole fermarsi.

Il prossimo anno l’obiettivo è migliorarsi e questo significa vincere il campionato. Per farlo è stata scelta la persona giusta. Paola Egonu è la giocatrice in grado di fare la differenza e trascinare al propria squadra verso traguardi importanti. Lo ha fatto anche in Turchia ora è pronta a tornare: Milano l’aspetta per vincere.