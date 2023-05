Inter masochista, la Lazio torna al terzo posto

Giornata negativa in casa Inter, il KO contro il Napoli e la vittoria serale della Lazio hanno minato le sicurezze acquisite in questa scorcio di stagione. La squadra di Inzaghi, colpita dal rosso di Gagliardini, ha ceduto contro un Napoli depotenziato. Mentre, la Lazio a Udine ha vinto con un gol di Ciro Immobile su rigore, parecchio contestato dall’Udinese.

INTER TURNOVER AUTOGOL

I nerazzurri potevano e dovevano approfittare del rilassamento post scudetto del Napoli andando al San Paolo consapevoli che una vittoria avrebbe significato Champions League. Invece, Inzaghi in vista della finale di Coppa Italia di mercoledì ha scelto il turnover. Il tecnico piacentino ha fatto ampio turnover tra difesa e centrocampo, incorrendo alla fine in una serata negativa. Il rosso che ha pregiudicato l’intera gara dell’Inter a Gagliardini è figlio di una scelta rivedibile. Il centrocampista è sempre stato chiamato in sfide meno difficili, ma soprattutto il suo destino interista è segnato.

E con una qualificazione Champions ancora da conquistare, sembra davvero assurdo che Inzaghi si faccia ingolosire dal turnover. In questo finale di stagione, soprattutto i titolari nerazzurri, dovrebbero invece essere chiamati a dare di più. Ora l’Inter deve guardarsi dalla quinta posizione occupata dal Milan, ieri vittorioso contro la Samp, e dalla Lazio che l’ha risorpassata. Non solo, ma pure il calendario non facilita la situazione in casa nerazzurra. Le ultime due del calendario dell’Inter dicono Atalanta e Torino. Proprio i bergamaschi, battendo l’Inter, potrebbero clamorosamente rifarsi sotto per un posto Champions e quindi grande attenzione a ciò che accadrà.

RIECCOTI LAZIO

Non è stata una serata brillantissima quella della Lazio, impegnata alla Dacia Arena di Udine. I ragazzi di Maurizio Sarri hanno avuto la meglio sulla compagine di Sottil solo con un rigore, molto discusso, nel secondo tempo. Tuttavia, hanno ritrovato i tre punti che mancavano da due gare. Il 2-2 contro il Lecce, dopo il brutto KO contro il Milan a San Siro aveva fatto suonare gli allarmi in casa biancoceleste. Quando il traguardo è vicino, squadre che hanno un obiettivo a portata di mano non devono fallire.

Il controsorpasso sull’Inter e la risposta alla vittoria del Milan regalano una settimana serena alla Lazio. Sarri & co. devono ora preparare le ultime due gare: Cremonese ed Empoli, ma la qualificazione è lì a portata di mano.

Sia Inter che Lazio comunque attendono la sentenza della CAF nella giornata di domani, che definirà meglio il destino della Juventus in questa stagione. Di fatto, potrebbe stravolgere ogni discorso sulle possibilità Champions di Inter, Milan e Lazio