Berrettini ce l’ha fatta anche senza giocare: nessuno ci credeva

Nonostante il momento difficile per via degli infortuni, Matteo Berrettini può sorridere per quello che riguarda la classifica ATP.

Matteo Berrettini non sta certamente vivendo il suo miglior momento della carriera con il tennista romano che non ha ancora recuperato dall’ultimo infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi di gioco durante gli Internazionali d’Italia.

Il giocatore classe 1996 non sarà presente al Roland Garros avendo annunciato la mancata partecipazione per il secondo anno consecutivo al torneo francese. Il ritorno in campo del ragazzo è previsto sui campi d’erba con Berrettini che ha raccolto le maggiori soddisfazioni proprio sul verde. La speranza per i tifosi è quella di vederlo tornare al meglio della condizione fisica per ottenere un buon risultato a Wimbledon come la finale centrata nel 2021.

Matteo Berrettini, arrivano buone notizie dalla classifica

Lo stop imposto dagli infortuni sta frenando la carriera di Matteo Berrettini, in grande difficoltà negli ultimi mesi. Il tennista ha saltato tornei importanti come Roma e Barcellona e non ci sarà neanche a Parigi.

Nonostante l’assenza dai campi da gioco, Berrettini può sorridere per la classifica ATP. Il tennista infatti è ancora presente nella top 20 non avendo perso punti dopo gli Internazionali di Roma. Non avendo partecipato neanche lo scorso anno infatti, Berrettini non ha perso nessun punto in classifica ed è rimasto fermo a quota 1832. Punteggio che gli assicura la posizione numero 20 in classifica anche se l’imminente inizio del Roland Garros potrebbe farlo scivolare ulteriormente. L’obiettivo del tennista italiano è quello di tornare a scalare posizioni in vista dei tornei estivi quando spera di aver ritrovato la forma migliore.

Nel frattempo le speranze dei tifosi italiani sono tutte riposte in Sinner con il classe 2001 che al momento occupa la posizione numero 8 in classifica. Diciottesimo posto per Lorenzo Musetti, in ascesa negli ultimi tempi mentre è scivolato alla posizione numero 45 Sonego. Ormai fuori dalla Top 100 Fabio Fognini che, nonostante un discreto torneo a Roma, ormai occupa la posizione numero 130.