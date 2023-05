Formula 1, Hamilton annuncia: “Ecco la mia prossima scuderia”

Nella Formula 1 è già tempo di mercato ed a pochi giorni dal Gran Premio di Monte Carlo, uno degli appuntamenti più attesi dell’anno, arriva l’annuncio sul futuro del campione inglese. Lewis Hamilton, infatti, ha di fatto svelato in prima persona in quale scuderia gareggerà nella prossima stagione.

E’ stata una stagione di Formula 1 fino a questo momento a dir poco appassionante per tutti gli appassionati. C’è stato divertimento, ed un certo entusiasmo ha accompagnato ogni singolo Gran premio. Adesso siamo arrivati ad avere all’orizzonte forse uno dei GP più attesi di tutto l’anno, vale a dire quello che si corre nella straordinaria location di Monte Carlo. Nella conferenza piloti, commentando le tanti voci che lo riguardano e che lo vedono accostato a diverse scuderie, Ferrari su tutte, Lewis Hamilton ha chiarito la sua posizione in merito. Ed ha anche annunciato quella che sarà la sua prossima scuderia.

Formula 1, l’annuncio di Hamilton

Domenica 28 maggio arriva una delle gare più attese in senso assoluto dai tifosi e dagli appassionati di Formula 1, oltre che dagli stessi palati. Stiamo parlando del Gran Premio di Monte Carlo, che rappresenta ancora oggi uno degli eventi sportivi più seguiti ogni anno. Nella classica conferenza stampa dei piloti del giovedì il discorso è inevitabilmente finito sul futuro di Lewis Hamilton, da più parti dato per vicino all’addio alla Mercedes.

E’ sempre tempo di mercato, tanto nel mondo del calcio quanto in quello dei motori. Le voci più insistenti, nell’ultimo periodo, volevano Lewis Hamilton vicino al trasferimento in Ferrari, dopo anni trascorsi a battagliare ruota a ruota. Proprio su queste indiscrezioni il pilota inglese ha voluto fare chiarezza nella conferenza stampa di oggi: “Le voci che mi vogliono in Ferrari sono speculazioni, qualcuno aveva forse bisogno di materiale per scrivere dopo il rinvio del GP di Imola. La Ferrari non mi ha cercato”.

Hamilton resta in Mercedes

Il pilota inglese, però, non solo ha chiuso le porte alla Ferrari ma ha anche esplicitato, lasciando zero spazio ai dubbi, le sue prossime mosse: “La trattativa con la Mercedes procede molto bene ed il rinnovo è vicino“. Di conseguenza, a meno di clamorose novità, il pilota sarà ancora in Mercedes, a cercare di continuare a scrivere record e pagine di storie di questo fantastico sport che è la Formula 1.