Brozovic a Londra: scambio alla pari e nuovo regista

Marcelo Brozovic è sempre più lontano dall’Inter: lo scambio a sorpresa porta l’erede agli ordini di Inzaghi

In casa Inter è tempo di festeggiare. La vittoria sulla Fiorentina – in rimonta – ha regalato la finale di Coppa Italia al club di Viale della Liberazione: l’ennesimo trofeo agguantato da mister Inzaghi.

Attenzione massima, però, ancora una volta che andrà riversata sul rettangolo verde. Perchè tra due settimane la ‘Beneamata’ dovrà scendere in campo all’Ataturk Olympic Stadium di Istanbul per sognare la conquista di un trofeo che manca da ben 13 anni al club meneghino. Quella Champions League sudata e per la quale servirà un ultimo mastodontico sforzo, visto che di fronte a Lukaku e Lautaro vi sarà il Manchester City di Haaland e Guardiola. Un match dal fascino unico che, in parte, potrebbe dare indicazioni rilevanti anche in ottica calciomercato.

Quella che attende il club nerazzurro sarà un’estate davvero infuocata visto che, a conti fatti, diversi big diranno addio e dovranno di conseguenza essere sostituiti. Il primo sarà Milan Skriniar, già d’accordo da tempo col PSG e che saluterà tra qualche settimana a parametro zero.

Occhio poi, sempre in difesa, a Stefan de Vrij: non è ancora detta l’ultima parola ma il rinnovo dell’olandese – pure lui in scadenza a fine giugno – non è poi così scontato. Il nodo più spinoso riguarderà però solo e soltanto un nome: Marcelo Brozovic.

Scambio in Premier: Brozovic porta l’erede

Il croato è stato a lungo indisponibile per infortunio, venendo brillantemente sostituito da Calhanoglu anche in cabina di regia. Da qui l’idea, alle giuste condizioni, di valutare la cessione dell’ex Dinamo Zagabria. E l’occasione ideale potrebbe arrivare direttamente da Londra.

Sponda Arsenal dove gli agenti di Thomas Partey avrebbero avvisato alcuni top club sparsi per l’Europa della possibilità di acquistare l’ex centrocampista dell’Atletico Madrid, durante il calciomercato estivo. Tra queste vi è chiaramente l’Inter che potrebbe anche pensarci: ai nerazzurri è stato chiesto di valutare la possibilità di uno scambio tra il 29enne ghanese – in scadenza nel 2025 con i ‘Gunners’ – e, appunto, Brozovic. Una possibilità che potrebbe anche ingolosire Marotta, rilasciando il via libera per l’approdo dell’attuale regista nerazzurra in quel di Londra.

Ma nulla è ancora deciso e molto dipenderà da offerte e ulteriori occasioni che il mercato da qui ad agosto riserverà al club di Zhang. Sempre col bilancio sotto controllo ma con l’intenzione di rafforzare concretamente in ogni zona del campo la squadra di Inzaghi. Thomas Partey quest’anno con l’Arsenal ha collezionato 39 presenze complessive e 3 gol a referto.