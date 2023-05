MotoGP, altro grave infortunio: c’è la frattura

Il mondiale di MotoGP 2023 sembra ristretto ai soli piloti della Ducati, autentici dominatori in questa prima parte della stagione. E gli infortuni aumentano

Il mondiale 2023 di MotoGP sarà ricordato come il più falcidiato da cadute e infortuni degli ultimi anni. Gli incidenti in pista sono stati una costante dei primi cinque gran premi della stagione, scontri che hanno visto per protagonisti molti cosiddetti big delle due ruote. Su tutti, manco a dirlo, Marc Marquez che all’esordio in Portogallo si è procurato la frattura del polso della mano destra. Un ko che ha costretto il pluricampione del mondo a restare lontano dai circuiti per un mese e mezzo abbondante.

La lista dei piloti che hanno avuto problemi in questo avvio di stagione appare molto più lunga del solito: oltre a Marquez si sono fermati per infortuni e acciacchi vari Pol Espargarò, Enea Bastianini, Miguel Oliveira, Joan Mir e Raul Fernandez. Lo stesso Francesco Bagnaia, il campione del mondo in carica, ha rimediato una mini frattura con cui sarà costretto a convivere almeno fino al Gran Premio d’Italia in programma al Mugello domenica 11 giugno.

Ma l’ecatombe di infortuni non sembra volersi arrestare, tutt’altro. Nel corso dell’ultima gara in programma, il Gran Premio di Francia che si è disputato domenica 14 maggio sul circuito di Le Mans anche Luca Marini, pilota di punta del Mooney Racing VR46, il team fondato da Valentino Rossi, è andato incontro ad una caduta che nell’immediato sembrava priva di conseguenze particolari.

Un altro ko in MotoGP, stavolta tocca a Luca Marini. L’esito degli accertamenti

A distanza di qualche giorno però il ventiseienne pilota urbinate, accusando dei forti dolori a un dito della mano destra, si è sottoposto agli accertamenti di rito che hanno evidenziato la frattura del dito stesso. Marini affidato ai social la pubblicazione di un comunicato ufficiale con cui ha fatto chiarezza sulle sue condizioni fisiche.

“Ciao a tutti! Dopo la caduta di Le Mans sono stato al Centro Medico del circuito a fare le lastre e sembrava non ci fosse niente di rotto. Tornato a casa mi faceva molto male il pollice destro e la mano era molto gonfia”. Di qui la decisione di sottoporsi ad esami più approfonditi che hanno rilevato la rottura del pollice distaccamento dell’osso.

Marini però a quanto pare tornerà in pista proprio in occasione del Gran Premio d’Italia: la gara del Mugello non è a rischio.