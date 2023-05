Giacca aperta e scollatura: Barbara Pedrotti accende il Giro

Barbara Pedrotti sempre più regina del Giro d’Italia, il boom sui social confermano l’ascesa di una delle protagoniste dell’edizione 2023

Senza portare una bicicletta, Barbara Pedrotti è stata ben più acclamata di tanti corridori. È stata una presenza importante per il Giro d’Italia: il suo stile e la sua bellezza hanno portato un po’ di sole in un mese di maggio decisamente troppo grigio.

Un Giro d’Italia che ha fatto discutere ma ha mostrato anche tanta bellezza. Barbara Pedrotti è stata la paladina del made in Italy con la sua presenza che è stata spesso un faro per tutti gli appassionati, trovandola puntuale ad ogni tappa con la sua straordinaria competenza e professionalità.

Il Giro ha trovato così una regina sempre più a suo agio nel ruolo: i fan continuano ad apprezzarla e non manca mai di lasciare un pensiero per loro sui social. La corsa italiana è stata così seguita proprio con il traino della conduttrice, particolarmente brava ad appassionare il pubblico nel corso di queste settimane.

Barbara Pedrotti, lo stile infiamma i fan: stupefacente

È un tipo di bellezza garbato e non volgare, una donna che sa essere protagonista senza bisogno di esagerare. Barbara Pedrotti è apprezzata per uno stile deciso ma dinamico, il mondo del ciclismo ne è sempre più affascinata. È stata una presenza discreta ma importante nel corso della grande competizione italiana, dando così il suo contributo alla buona riuscita dell’evento. In una delle ultime tappe, quella di Trento, l’abito di Barbara Pedrotti con annessa scollatura è stato apprezzatissimo.

Fan in visibilio: il pubblico maschile e quello femminile approva. Quest’ultimo ne sottolinea la spontaneità e la capacità di farsi largo in una corsa dove spesso non è facile per una donna districarsi, ma Barbara Pedrotti ha dimostrato piena padronanza del ruolo nonché competenza. Il saluto da Trento non lascia dubbi: “La corsa che è partita dal mio Trentino porta con sé i sorrisi più belli, quelli che nascono quando mio papà, al quale devo ogni traguardo raggiunto, viene a trovarmi al Giro”.

Da Pergine Valsugana c’è la commozione della conduttrice, che ha decisamente portato un po’ di luce sulla corsa. Un Giro d’Italia quasi svolto in chiaro-scuro date le conduzioni del tempo pessime in tutta Italia, facendo somigliare il mese di maggio a quello di dicembre. A irradiare tutti ci ha pensato Barbara Pedrotti, ora pronta e determinata anche per la prossima edizione del 2024.