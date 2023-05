Hamilton messo all’angolo: sgarbo pazzesco da parte di Verstappen

Lewis Hamilton e Max Verstappen si sono contesi nel 2021 un fantastico titolo mondiale. Tra i due non corre ancora buon sangue e si vede

Il pilota olandese non ha mai sofferto la personalità del “Re Nero” e l’ha dimostrato in pista. Adesso alcune dichiarazioni sul 7 volte iridato hanno lasciato tutti con il fiato sospeso.

Max Verstappen e Lewis Hamilton, due campioni di enorme grandezza che in pista se le sono date di santa ragione. Il campionato del 2021 verrà ricordato per sempre come uno dei più combattuti della storia, in cui a fare la differenza sono stati dei piccolissimi dettagli. Dalle decisioni di Michael Masi alle strategie dei due box. Red Bull e Mercedes erano praticamente alla pari, così come il talento dei due numeri 1.

Ad oggi i record dell’inglese sono ancora saldamente al sicuro, ma l’età di Max non può lasciarlo tranquillo. Se la scuderia austro-inglese continuerà ad avere questo strapotere tecnico tutto può succedere da qui a qualche anno. Dal canto suo il fenomeno britannico della F1 non ha ancora voglia di abdicare e soffre per la mancanza di competitività della sua W14. Al momento non ha avuto nessuno step significativo da parte dei suoi tecnici e questo lo sta ponendo davanti ad una profonda riflessione.

Hamilton deve capire cosa farà nei prossimi campionati, se restare a Brackley o provare una nuova ed ultima esperienza.

Futuro Hamilton, le parole di Verstappen sono piuttosto dure: cosa ha detto a Montecarlo

Nelle ultime ore si era sparsa sempre più insistente la voce della Ferrari interessata a Lewis al posto di Leclerc. Uno scambio con la Mercedes che avrebbe del clamoroso ma che è stata seccamente smentita dai diretti interessati in conferenza stampa a Montecarlo.

Anche Max Verstappen è stato interpellato sul futuro di Lewis, ma la sua risposta è stata davvero tutto un programma. Il due volte campione del mondo non ha usato mezzi termini: “Non mi interessa quale sarà il suo futuro e devo dire che non è un problema mio“. Poi ammorbidendosi un minimo ha aggiunto: “La decisione spetta a Lewis e penso si senta davvero felice alla Mercedes”.

Insomma argomenti di cui il #1 non vuole discutere, orientato com’è alla ricerca della massima competitività in vista del Gran Premio di Monaco e della conquista del suo terzo alloro.