Commozione Zanardi: arriva l’annuncio toccante

Alex Zanardi è uno dei personaggi sportivi maggiormente amati dagli italiani. L’ultimo messaggio sul corridore ha commosso tutti i fan

Uno degli sportivi più coraggiosi e amati negli ultimi anni è stato senza dubbio Alex Zanardi, un uomo che non si è mai arreso alle tante avversità della vita. La sua lotta continua, l’ultimo annuncio è stato emozionante.

Lo sport italiano negli ultimi anni ha offerto dei veri e propri eroi contemporanei, uomini e donne da prendere ad esempio anche al di là del semplice rettangolo di gioco o di una pista. Alex Zanardi è un campione di tenacia, un uomo che ha dimostrato di poter vivere ogni sfida sempre con grande combattività.

La riabilitazione del pilota prosegue, l’incidente in handbike nel giugno 2020 è stato un duro colpo per tutti ma la famiglia è sempre rimasta accanto a Zanardi, così come i fan che sperano in una pronta e rapida guarigione completa. Un percorso comunque lungo di riabilitazione sta accompagnando il bolognese, è arrivato ora un messaggio da parte di un idolo a sorpresa.

Zanardi, il messaggio commuove i fan

Il mondo dello sport italiano ha tanti protagonisti indiscussi, Zanardi si è inserito fra questi proprio per la voglia di non mollare. Ha subito l’amputazione delle gambe dopo un incidente motoristico nel 2001 ma non per questo la voglia di vivere e di combattere, conquistando record su record nei giochi paralimpici e diversificando le sue attività.

Condusse anche “Sfide” un programma di Rai 3 che sembrava calzargli a pennello e, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, è stato omaggiato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Il Capo di Stato ha ammesso di provare molta stima per Zanardi, un vero e proprio esempio per gli sportivi e per tutti gli italiani. Nel corso dell’intervista, è emersa la passione di Mattarella per lo sport e i suoi campioni: “Alex Zanardi è un grande uomo di sport, una persona che ha sofferto e ha sempre reagito. Ho presente il suo sorriso e il suo ottimismo, Zanardi ha testimoniato cos’è lo sport, ovvero prima di tutto è gioia di vivere”.

Mattarella tifoso di Zanardi così come tutti gli italiani, non poteva essere altrimenti e le parole di un saggio uomo di Stato ne sono la conferma. Il presidente ha ammesso di seguire il calcio e la pallavolo, ma anche i personaggi dal carisma così importante come Zanardi. Da poter omaggiare e accogliere una volta ripresosi completamente.