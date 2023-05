Non vuole andare all’Inter: lo scambio non si fa più

Salta uno scambio di calciomercato per l’Inter che dovrà rivedere i propri piani per l’attacco in vista dell’estate.

Assicurata la presenza nella prossima Champions League, l’Inter può concentrarsi completamente sulla finale di quest’anno con i nerazzurri che dovranno affrontare il Manchester City.

La vittoria sull’Atalanta ha regalato all’Inter la certezza di partecipare alla prossima Champions League con i nerazzurri che ora avranno tutto il tempo per prepararsi al 10 giugno. Data nella quale affronteranno il Manchester City di Pep Guardiola con la speranza di alzare per la quarta volta nella storia la coppa dalle grandi orecchie. Nel frattempo la società pensa al calciomercato e sembra essere sfumato il primo colpo per l’attacco.

Calciomercato Inter, salta il primo colpo: lo scambio non si fa

Sembra essere saltata la possibilità di uno scambio in attacco per l’Inter. Stando a quanto affermato da Interlive.it, i nerazzurri avevano pensato di offrire il cartellino di Correa all’Atletico Madrid per arrivare a Morata.

Una proposta, quella di scambiare l’argentino con lo spagnolo, che non è andata a buon fine con l’ex giocatore della Juventus che non vorrebbe tornare in Italia dai rivali di sempre dei bianconeri. Per rispetto nei confronti della Juve stessa, il classe 1992 non tornerebbe in Serie A per vestire la maglia dell’Inter ma accetterebbe solo offerte da parte di Milan e Roma. Sia i rossoneri che i giallorossi sono fortemente interessati al giocatore che in estate saluterà i Colchoneros.

Il contratto in scadenza nel 2024 porterà l’Atletico Madrid a valutarne la cessione durante l’estate che sta per cominciare per cercare di monetizzare l’addio della punta. Il giocatore sarebbe felice di tornare a calcare i campi della Serie A ma non vorrebbe tradire la Juventus, squadra con la quale ha fatto molto bene negli anni passati. Al momento l’opzione più percorribile appare quella del Milan. I rossoneri dovranno rivoluzionare il proprio reparto avanzato e lo spagnolo è molto apprezzato da Maldini e Massara.

Per quello che riguarda l’Inter invece ci sarà bisogno di trovare nuove alternative per il reparto avanzato. Dzeko è in scadenza di contratto ed al momento non è ancora arrivato il rinnovo. Lukaku potrebbe tornare al Chelsea per restare ancora una volta visto il cambio di tecnico mentre Correa, nonostante lo scambio con l’Atletico appaia saltato, è destinato comunque alla cessione. Sono diverse le pedine da sistemare quindi per i nerazzurri con un mercato che si preannuncia scoppiettante.