Post Allegri in Serie A: doppia firma con regalo

Il prossimo allenatore della Juventus potrebbe arrivare dalla Serie A con la dirigenza bianconera che ha messo nel mirino un tecnico italiano.

La Juventus si appresta a vivere una vera e propria rivoluzione in vista della prossima stagione con i bianconeri che potrebbero salutare Massimiliano Allegri e scegliere un nuovo allenatore.

Il tecnico livornese ha più volte affermato di voler restare alla guida della squadra bianconera rispettando il contratto che lo vedrà sulla panchina della vecchia signora per altre due stagioni. I cambi a livello dirigenziale in casa Juventus però potrebbero portare ad una rivoluzione in vista della prossima stagione. Per quello che riguarda il ruolo di direttore sportivo è stato scelto Cristiano Giuntoli che potrebbe scegliere un tecnico proveniente dalla Serie A per il prossimo campionato.

Calciomercato Juventus, nuova idea per la panchina bianconera

Nel mirino della Juventus ci sarebbe Vincenzo Italiano, attuale tecnico della Fiorentina. Capace di guidare i viola a due finali in questa stagione, l’allenatore piace molto alla dirigenza bianconera e potrebbe portare con se un giocatore attualmente ai viola.

Alla Juventus piace infatti molto Nico Gonzalez, attaccante della Fiorentina che in questa stagione si è messo in mostra sia per i gol messi a segno sia per l’enorme mole di lavoro messa a disposizione della squadra viola. L’idea della Juventus sarebbe quella di strappare sia il tecnico che l’attaccante ai rivali della Fiorentina, squadra dalla quale i bianconeri hanno spesso pescato in sede di calciomercato.

Un’eventuale chiamata da parte della Juventus sarebbe difficile da rifiutare per l’allenatore della Fiorentina, concentrato ora sul finale di stagione con i viola e con la possibilità di portare a casa la Conference League. Un’opportunità di vincere il primo trofeo in panchina per l’ex centrocampista del Verona. Nel caso in cui si dovesse concretizzare il passaggio in bianconero l’acquisto della punta argentina sarebbe una delle prime operazioni che chiederebbe alla sua nuova dirigenza.

Il prezzo fatto da Rocco Commisso, circa 35 milioni di euro, e la concorrenza folta per l’argentino però non rendono facile l’affare. La Juventus poi dovrà fare i conti con quella che sarà la competizione europea alla quale parteciperà durante la prossima stagione. La possibile squalifica da parte della UEFA potrebbe costringere i bianconeri a non giocare le coppe avendo poi un budget più ristretto per rinforzare la rosa.