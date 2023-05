Juventus, colpo immediato: arriva in un maxi-scambio

La Juventus è pronta a sferrare i colpi decisivi dopo aver risolto i vari problemi in Tribunale: maxi-scambio da urlo

Saranno settimane intense per la Juventus che vuole tornare protagonista anche in campo internazionale. Ora il club bianconero cercherà di patteggiare per la manovra stipendi per poi pensare ad una campagna acquisti importante. La dirigenza torinese proverà a risolvere prima i vari problemi per la manovra stipendi per poi immergersi completamente sul fronte calciomercato.

Settimane intense in casa bianconera per anticipare la concorrenza fitta delle altre big d’Europa. La Juventus continuerà a lavorare attivamente in vista della prossima stagione dimenticando le ultime stagioni avare di successo. Novità importanti potrebbero arrivare già nei prossimi giorni per voltare definitivamente pagina. Il fronte calciomercato regalerà numerosi colpi in estate con cessioni eccellenti già nei prossimi giorni.

A partire dal 5 giugno la dirigenza torinese cercherà di tornare attiva sul mercato: una voglia immensa di tornare ad emergere dopo anni deludenti. I tifosi bianconeri non vede l’ora di colpi entusiasmanti per tornare a competere con le big d’Europa.

Juventus, maxi-scambio: Vlahovic verso l’addio

Un affare suggestivo in casa bianconera per tornare ad essere protagonista anche in campo internazionale. Dusan Vlahovic è pronto ad andare via visto che non riesce ad essere più decisivo come ai tempi di Fiorentina.

Come svelato da Sky Sport Germania, il Bayern Monaco starebbe già pensando ai prossimi colpi in estate: nel mirino ci sarebbe l’attaccante serbo della Juventus, Dusan Vlahovic, pronto a dire addio ai bianconeri. Nelle ultime ore c’è stata una vera e propria rivoluzione a livello dirigenziale in casa bavarese con il ritorno di Karl-Heinz Rummenigge. Quest’ultimo intrattiene da sempre ottimi rapporti con il club bianconero: da monitorare attentamente anche la posizione di Thomas Tuchel che, se confermato alla guida del Bayern, darebbe il proprio consenso per il colpo in attacco.

Nell’affare con la Juventus potrebbe essere inserito anche l’attaccante, ex Liverpool, Sadio Mané con una proposta di scambio decisiva dopo una stagione davvero difficile per il senegalese. Una mossa suggestiva che accontenterebbe di fatto ogni parte coinvolta nel possibile affare di calciomercato. Le prossime settimane saranno così già decisive per andare a completare il puzzle in ottica futura rinforzando la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, al momento confermato sulla panchina della Juventus.