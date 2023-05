NBA, la stella Curry cambia attività: arriva l’annuncio

By

Il pluridecorato campione dei Golden State Warriors ha fatto un importante annuncio: l’entrata è fragorosa



Non è solo il giocatore ad aver messo a segno più triple dell’intera storia dell’NBA. Non è solamente il quattro volte campione della Lega coi suoi Golden State Warriors. Non è solo il primo, e finora unico, cestista ad essere stato eletto MVP della Regular Season all’unanimità, cosa avvenuta nell’anno 2016.

Potremmo stendere libri interi a raccontare i record e le imprese sportive di Wardell Stephen Curry. Semplicemente colui che ha cambiato il gioco del basket americano come avevamo imparato a conoscerlo. Se ora praticamente tutte le franchigie sfruttano il tiro da tre punti come logica conclusione di uno schema e di un modo di giocare impensabile fino a 12-13 anni fa, molto – se non tutto – lo si deve al numero 30 della squadra californiana.

Ma Steph Curry non è solo l’uomo dei tiri impossibili, dei buzzer-beater da metà campo, delle serpentine sotto canestro – dall’alto di quale fisico poi -: il nativo di Akron, Ohio – stessa cittadina che ha dato i natali ad un certo LeBron James – sta continuamente mettendo il suo marchio sulla storia del gioco. Ma tutto questo non gli basta. Steph ha deciso di ‘imitare’ alcuni suoi illustri colleghi. Che, per una volta, erano arrivati prima di lui in un determinato campo.

Il marchio di Steph Curry su un nuovo bourbon americano

“Le celebrazioni assumono forme molto diverse, da incontri intimi a traguardi importanti, e al centro di ogni momento indimenticabile c’è uno spirito radicato nella storia e nella tradizione. Sono orgoglioso di aver contribuito con cura alla creazione di un nuovo esclusivo Bourbon Kentucky Straight, Gentleman’s Cut. Questo bourbon ricco, complesso e audace è il prodotto perfetto per festeggiare le grandi occasioni della vita, e farà parte di un momento di brindisi dei miei fans, amici e familiari”, ha commentato Steph nell’annuncio di presentazione del suo investimento finanziario.

Non totalmente nuovo ad iniziative atte ad aumentare il suo già ricco patrimonio, finora il fuoriclasse uscito dall’Università di Davidson si era però limitato a ruoli occasionali come produttore esecutivo di determinati format televisivi o cinematografici. Oppure come testimonial, ovviamente strapagato, di importanti holding di fama mondiale.

Sul prodotto in oggetto – facente parte davvero di una certa cultura americana ben radicata nel territorio – lo Splash Brother mette la sua faccia, la sua firma e il suo timbro. Tutto sommato nulla di diverso da quello che regolarmente fa, e con straordinari risultati, sui campi da basket da quando è nato.