Red Bull, segreto svelato: la foto che ha fatto infuriare Verstappen

Max Verstappen è su tutte le furie, il segreto della Red Bull è stato svelato: clamoroso quanto accaduto

Max Verstappen continua a vincere e sembra non fermarsi più. Anche a Montecarlo, nel Gram Premio più glamour dell’anno, ha dominato, regolando Fernando Alonso che pure ha provato ad infastidirlo in ogni modo.

Ma la Red Bull è pressocché imbattibile; nemmeno la pioggia ha frenato la vettura anglo-austriaca che ha volato anche sul bagnato. E così il pilota olandese ha allungato ancora in classifica lasciando solo le briciole agli avversari.

Al momento nessuno sembra in grado di infastidirlo, con il terzo mondiale ormai in tasca. E la Red Bull continua a dominare, con solo successi dall’inizio del mondiale. Eppure a Montecarlo non è andato tutto per il verso giusto, con il pilota olandese e la Red Bull che si sono infastiditi per un motivo ben preciso accaduto durante il week end.

Un po’ come accaduto anche a Lewis Hamilton, che pure ha avuto risposte confortanti dalla versione 2.0 della W14, con le nuove pance che hanno subito regalato alla monoposto tedesca una nuova competitività, tale da permettere ai due piloti della Stella di chiudere davanti alla Ferrari.

Red Bull, che guaio: Verstappen è su tutte le furie

Già, ma cos’è successo a Montecarlo che ha mandato su tutte le furie Verstappen e la Red Bull? La monoposto anglo-austriaca è stata messa in bella mostra dalle gru operanti nel Gran Premio monegasco.

Durante la Q1 è stato necessario recuperare la monoposto di Perez incidentata; a Montecarlo, vista l’assenza di vie di fuga, operano le gru che sollevano fino a grandi altezze le monoposto per poi essere rimosse dalla pista.

Ebbene, durante questa operazione la Red Bull è rimasta in aria per molti secondi, tempo necessario ai fotografi di immortalare per bene il fondo della monoposto. Una brutta notizia di certo, considerato come si tratti della parte di vettura più nascosta e segreta.

Dalle immagini scattate, invece, si possono notare nitidamente la disposizione dei canali Venturi ma anche il centro di gravità dell’auto oltre che le scalanature che convogliano al posteriore l’aria. E la faccia disperata di Horner durante questa operazione spiega chiaramente il disappunto della Red Bull.

Ed anche in Mercedes si è assistiti alla stessa situazione per il recupero della monoposto di Hamilton durante la terza sessione di prove libere. “Probabilmente ha lavorato al Cirque du Soleil colui che ha operato sulla gru” ha tuonato ad Autosport, Toto Wolff, Team principal della Mercedes.

“Potevano caricare l’auto sul camion, era in pista, invece hanno mostrato a tutto il mondo il fondo della vettura e non è stato il massimo per noi” ha poi aggiunto.