Addio Chelsea, Pulisic si trasferisce in una Big italiana: le cifre

Novità di mercato fondamentali su Christian Pulisic. L’americano è più vicino all’approdo in Italia. Un club sta battendo ogni concorrenza

Il Chelsea è pronto ad una grossa rivoluzione in vista della prossima stagione. Todd Boehly, dopo aver spesso più di 600 milioni di euro nelle scorse sessioni di mercato, e non avendo ottenuto risultati sul campo, ha in mente una modifica netta al progetto tecnico del club. La rosa dei blues è piena zeppa di talenti, ma la confusione la fa da padrone. I diversi tecnici passati dalla panchina del Chelsea in questa stagione hanno davvero avuto l’imbarazzo della scelta, non riuscendo più a dare un’impronta netta alla formazione.

Acquisti su acquisti, probabilmente con poca cognizione di causa, hanno portato al declino del progetto dei blues. Fuori agli ottavi di Champions League, 12esimi in Premier League, hanno trascorso una stagione più che deludente. C’è da demolire e ricostruire una rosa che sarà nelle mani di Mauricio Pochettino, come comunicato ufficialmente dal Chelsea. La prima mossa è dunque quella di disfarsi della lunga serie di esuberi presenti in squadra.

Ci sono giocatori che hanno pagato amaramente l’aver scelto il Chelsea come meta, essendo finiti totalmente ai margini di un progetto calcistico nonostante l’enorme talento. Uno di questi è indubbiamente Christian Pulisic, esterno d’attacco americano acquistato dai blues per 64 milioni di euro nel 2018. Con contratto in scadenza tra un anno, è finalmente pronto a lasciare Londra.

Pulisic, c’è la Juventus in pole: futuro in Serie A

ESPN, nota fonte americana, fa un focus accurato sulla situazione di Christian Pulisic. Il classe 1998 è uno dei primi indiziati a lasciare il Chelsea, pronto a riscattare il suo talento in un club che lo faccia sentire nuovamente protagonista. Soprattutto tre italiane si sono dimostrate attente alla sua situazione. Milan, Juventus e Napoli, tutte a caccia di un rinforzo per le proprie fasce offensive, sanno che l’occasione è ghiotta di acquistare Pulisic dal Chelsea. Il motivo?

Con contratto in scadenza nel 2024, può essere acquistato ad un prezzo davvero conveniente. ESPN parla di circa 20 milioni di euro. Affare più che low cost considerando a quanto è stato acquistato anni fa. Ebbene, secondo la stessa fonte c’è un club favorito ad aggiudicarsi il talento americano classe 1998. E’ la Juventus, che è a caccia di grandi talenti ma dal costo contenuto. Probabilmente, con l’esclusione da qualsiasi Coppa Europea, il club bianconero proverà a vendere i suoi giocatori più costosi, così da reinvestire ma senza spese pazze.

Ad oggi, dunque, Christian Pulisic sembra destinato a vestire la maglia della Juve la prossima stagione. Ma bisognerà aspettare qualche altra settimana per comprendere la veridicità della notizia di ESPN.