Siviglia-Roma, Mourinho si sfoga contro Taylor

Caldo post partita nel parcheggio della Puskas Arena di Budapest, dopo la sconfitta della Roma ai rigori contro il Siviglia, José Mourinho si è sfogato contro il direttore di gara Taylor.

Il tecnico portoghese molto contrariato dall’arbitraggio dell’inglese lo ha più volte apostrofato come: “Una f*****a disgrazia“. Nella rabbia Mou ha usato diverse lingue.

Poi l’intervento del designatore degli arbitri, Roberto Rosetti, che ha provato a calmare il tecnico della Roma. Anche l’ex arbitro torinese non è stato risparmiato dalla rabbia dell’ex allenatore dell’Inter che ha ha urlato pure contro di lui: “Vergogna!“.

Mourinho ha perso le staffe per la direzione di gara, a suo dire “spagnola”, perché avrebbe costantemente favorito il Siviglia ai danni della sua Roma.

Per Mourinho, quella di ieri, esclusa la Supercoppa Europea, è il primo KO dopo 5 finali di Coppe Europee vinte. Per la Roma è una delusione cocente. Per i tifosi più anziani anche di più, perché quella col Siviglia è la seconda finale europea su quattro disputate, persa ai rigori.

Una rabbia, quella di Mourinho, inevitabile dopo oltre 140 minuti battaglia contro il Siviglia e il KO ai rigori. Ora il tecnico portoghese ha detto che rifletterà sul suo futuro alla Roma e da lunedì, comunque, andrà in vacanza. L’impressione però è che l’allenatore lusitano non abbia davvero certezze sul futuro, nonostante un contratto che lo lega per un’altra stagione alla Roma. Alla Roma e a Mourinho rimangono la gioia della vittoria del primo trofeo europeo della Roma, ma anche la delusione per aver fallito la conquista di questa Europa League che avrebbe portato i giallorossi in Champions League. Presto sapremo di più sul futuro di Mou e della Roma.