Costume piccante: Alba Parietti lascia tutti di stucco

Alba Parietti a più di sessant’anni dimostra di essere ancora al passo con le colleghe più giovani e le ultime foto in costume lo dimostrano

La conduttrice piemontese, Alba Parietti, si mostra in piena forma sui social: per lei il tempo non sembra passare mai tanto da mostrare una foto in bikini inusuale, ma che dimostra la grande forma fisica mantenuta nel corso del tempo.

I social diventano un’arma in più anche per quanti mantengono la loro bellezza nel corso del tempo, in questo caso stupendo per una forma fisica davvero invidiabile. Alba Parietti resta al centro dell’attenzione, con tanti fan in televisione che sta raddoppiando sui social.

È uno dei personaggi del momento, e le sue ultime foto sono diventate virali proprio perché non è così facile trovare delle sessantenni così in forma. Alba Parietti ancora una volta ha stupito tutti, in attesa del ritorno in televisione con il tanto discusso programma sul mondo delle drag queen.

Alba Parietti, che show in bikini

La conduttrice tv ha più di trent’anni di carriera nel mondo dello spettacolo, il suo volto è legatissimo alle trasmissioni calcistiche. Mamma del telecronista juventino Francesco Oppini, fu la rivelazione degli anni Novanta con programmi sui mondiali e in seguito su Galagoal, oltre alla conduzione sportiva è ricordata per il famoso sgabello dove slanciava le gambe in diretta tv. In questo caso, sui social c’è ben altro, Alba Parietti in bikini è qualcosa che spiazza un po’ tutti.

Un’immagine che fa centro: i quasi 500 mila followers rimangono stupiti dagli ultimi scatti. La conduttrice ha motivato così la foto, per sponsorizzare una nota marca di costumi: “Non è colpa mia… provocare è un’attitudine, un’arte senza dare soddisfazione e mi diverte. Date fuoco alle polveri, armate le dita, pronti e via”. La provocazione è ben riuscita, difficilmente vedremo altre donne della sua età essere così in forma e restare al passo con le colleghe più giovani.

Alba Parietti infiamma i fan, diventa così la prima regina dell’estate che arriverà tra qualche settimana. I commenti sono tra i più disparati, qualcuno addirittura scomoda Benjamin Button nel chiedergli come faccia a dimostrare meno anno rispetto al passato, altri ancora ne sottolineano sempre la tenacia e la voglia di essere in primo piano. Nel bene o nel male, resta sempre uno dei personaggi italiani che suscitano sempre grande interesse e curiosità.