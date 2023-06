“È finita”, colpo di scena Verstappen: bomba in Formula 1

Max Verstappen, scoppia il caos: colpo di scena clamoroso, le parole non lasciano spazio a dubbi

La Formula 1 scende nuovamente in pista, stavolta sul circuito del Montmelò in Spagna. Dopo la sosta forzata per quanto accaduto ad Imola, con la tragedia dell’alluvione, è tempo di back-to-back per lo sport motoristico per eccellenza.

Il campionato è compresso, tantissime le gare in programma e non ci sarà più tempo per respirare. Circus in Spagna, quindi, in una delle piste storiche ed iconiche del circus sette giorni dopo Montecarlo ed il Gran Premio più glamour dell’anno.

Anche nel Principato il vincitore è stato, manco a dirlo, Max Verstappen; un successo che spinge l’olandese sempre più verso il terzo titolo iridato in carriera, per un dominio incontrastato della Red Bull. La scuderia anglo-austriaca, fin qui, ha vinto tutte e sei le gare disputate e non vi sono stravolgimenti per dubitare di come non possa accadere ugualmente anche in Spagna.

Quattro doppietta per la Red Bull, quattro successi per Max che ha 144 punti in classifica, 39 in più del suo diretto inseguitore, il compagno di box Sergio Perez e 51 in più di Fernando Alonso, il primo rivale per la Red Bull.

Verstappen, colpo di scena: arrivano le sue parole

Le rivali si stanno muovendo eccome. A Montecarlo la Mercedes ha portato la versione 2.0 della monoposto, con le pance ben più larghe rispetto a prima e più simile alla Red Bull ed altri aggiornamenti sono attesi in Spagna. A Barcellona anche la Ferrari si è presentata con alcune novità.

Nel frattempo, però, la Red Bull vince e domina. Negli occhi di tutti il terzo settore a Montecarlo, dove è emerso lo strapotere della vettura. Un’auto guidata egregiamente ed Helmut Marko, consigliere Red Bull, ne ha evidenziato le peculiarità.

“Sono stato deriso quando l’ho paragonato a Senna qualche anno fa ma Max è cresciuto sia in personalità che come pilota ed ora i saputelli stanno esaurendo gli argomenti. Lui è il migliore su tutte le condizioni di pista ed il giro che ha disputato a Montecarlo nelle Qualifiche si avvicina di molto a quello del brasiliano”.

Nell’intervista a Oe24, Marko ha anche analizzato la lotta per il mondiale. “Max mai in Perez ha visto una minaccia, è già finita” ha sostenuto dicendosi rammaricato di come non vi sia lotta in pista, per un mancato spettacolo che risente anche per quanto riguarda gli ascolti televisivi.

Chiosa finale anche sulla Mercedes e sugli aggiornamenti che porterà la casa di Stoccarda. “Forse in pista metteranno un razzo ma se fossero in grado di arrivare al nostro livello e tenere il passo sarebbe un enorme salto” ha poi aggiunto sostenendo come non sia colpa della Red Bull della mancata competitività degli avversari.