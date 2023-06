Eugenie Bouchard infiamma Instagram: mini abito e scollatura esagerata

Eugenie Bouchard si mostra in splendida forma, la tennista canadese vuole tutto il supporto dei suoi fan in vista dei prossimi impegni

Sta diventando sempre più una influencer fra le tenniste, quasi ad aprire un nuovo modo di intendere lo sport. Eugenie Bouchard è un punto di riferimento per gli amanti del tennis in campo ma soprattutto quando posa la racchetta.

Cercare il riscatto prossimamente è uno degli obiettivi sportivi della Bouchard che, probabilmente, poteva dare molto di più agli ultimi internazionali di Roma e a Firenze. Il suo percorso non ha soddisfatto pienamente i tifosi: dopo aver eliminato Cherubini e Kaja Juvan si è arresa alla Errani in terra toscana, mentre nella capitale è andata decisamente peggio.

La Bouchard si è resa protagonista in negativo per esser stata eliminata da Dalma Galfi e per avere preso in giro una statua del Foro Italico, qualcosa che non è proprio piaciuta agli organizzatori romani. È rimasta così al centro dell’attenzione per questo e per tante altre dichiarazioni discutibili come quelle sulla maternità. Ora torna ad accendere i riflettori per il gossip e per il suo stato di forma.

Bouchard, sui social è una bomba

La tennista dal fisico da culturista, o quasi, spesso è al centro dell’attenzione, al di là di ogni aspetto tennistico. Le gare in Italia hanno confermato come ci sia bisogno di una maggiore concentrazione, in molti incontri cala dal punto di vista mentale e concede spesso l’iniziativa alle avversarie, perdendo così grosse opportunità.

Si consola sui social, che stanno diventando una sorta di arma a doppio taglio ma, in questo caso, fanno decisamente dimenticare gli ultimi flop italiani. Le foto di Eugenie Bouchard sono una garanzia di like.

Lo scatto insieme al fratello per augurargli buon compleanno diventa virale, il top della Bouchard fa centro e il pubblico apprezza in maniera copiosa. È arrivata quasi a due milioni e mezzo di fan su Instagram e vuole restare sempre al centro dell’attenzione, lì dove le gare di tennis non riescono a darle soddisfazioni ci pensa lo smartphone almeno a consolare.

Eugenie Bouchard cerca rivincite, in campo i suoi supporter attendono da tempo una zampata decisiva che possa riportarla in luce. La tennista canadese dovrà ripetere quanto visto in passato: la sua vittoria al Roland Garros anni fa non è stato di certo un fuoco di paglia, ma a livello di continuità ha molto ancora da apprendere dalle sue colleghe.