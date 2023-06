Ultimo verdetto in Serie A: sarà spareggio salvezza tra Spezia e Hellas Verona

Tutto invariato con due KO e sarà dunque spareggio tra Hellas Verona e Spezia. Nell’ultima decisiva serata di Serie A, liguri e veneti hanno perso entrambe, lasciando invariata la situazione di classifica. Le due formazioni si sono dovute arrendere alla maggior qualità di Roma e Milan, perdendo rispettivamente 2-1 e 3-1.

HELLAS VERONA ANCORA KO A SAN SIRO

Mai vittorioso a San Siro, né contro Milan né contro Inter, l’Hellas Verona si è dovuto arrendere anche questa volta. Complice la maggior voglia e la maggior qualità del Milan che vince la gara grazie ad un grande Leao. 3-1 il risultato finale, che ha costretto l’Hellas Verona ad attendere il finale della lunghissima gara di Roma. A Milano, l’Hellas Verona ci prova fino a quando ha la forza per limitare gli attaccanti rossoneri. Faraoni trova il pareggio, ma poi il Milan dilaga. L’Hellas Verona riceve la notizia che attendeva da Roma, con il vantaggio dei giallorossi sullo Spezia firmato Dybala, e dopo il fischio finale attende in panchina il verdetto di Roma.

SPEZIA RIMONTATO, SERVIRÀ LO SPAREGGIO

La serata dello Spezia inizia con la migliore delle notizie, il vantaggio firmato Nikolaou. Per larghi tratti della gara, gli spezzini sono nettamente salvi con tre punti. Poi arriva il gol di Zalewski, e subito dopo quello di Giroud a Milano. Lo Spezia prova a reggere per tutta la prima parte del secondo tempo, ma la Roma spinge nel tentativo di prendersi la qualificazione alla prossima Europa League. Lo Spezia, probabilmente, si fa condizione anche dalle notizie del pareggio Faraoni e perde animo e forza. La squadra di Semplici capitola al minuto 90, quando Amian commette fallo da rigore su El Shaarawy e Dybala trasforma dagli 11 metri. Il tutto mentre a Milano si scatena Leao che mette il sigillo allo spareggio salvezza che dovrebbe andare in scena domenica 11 giugno, in campo neutro.