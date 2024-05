Sainz in MotoGp: annuncio epocale

Carlos Sainz su una MotoGp? L’annuncio ha lasciato di stucco, lo spagnolo ha parlato e le sue parole hanno sorpreso…

Il futuro di Carlos Sainz resta avvolto in un alone di mistero che difficilmente si dissolverà in breve tempo. Il pilota spagnolo, va detto, è concentrato sulla stagione e sul far bene in Ferrari al suo ultimo anno, nella speranza di lasciare un buon ricordo a suoi tifosi e, perchè no, anche creare un pizzico di rimpianto ai dirigenti della scuderia italiana.

Si, perchè Sainz è ben consapevole del suo valore e di quanto può ancora dare, ed ecco perchè non gli deve essere andata giù cosi bene la separazione anticipata da Ferrari per far posto all’annuncio sull’arrivo di Lewis Hamilton dal 2025. Nessun risentimento, sia chiaro, e nemmeno polemiche tra le parti: Sainz e Ferrari, a meno di clamorosi colpi di scena, si lasceranno stringendosi la mano e guardando alla loro storia con grande entusiasmo.

Ora, però, c’è da capire cosa farà il pilota spagnolo: ci sono diverse soluzioni, alcune anche molto interessanti, che potrebbero effettivamente tingere il futuro di Carlos. Mercedes guarda al suo profilo con curiosità e potrebbe essere un affondo nelle prossime ore, anche se il 2026 dovrebbe essere l’anno di Audi in Formula 1 e proprio questo potrebbe rappresentare il futuro (non cosi prossimo) per Sainz.

Sainz, MotoGp e annuncio: tifosi senza parola

Nelle ultime ore hanno fatto rumore però altre dichiarazioni molto particolari di Sainz. Il pilota iberico ha passato il weekend a Jerez, ospite del Paddock prima del Gran Premio di Spagna di MotoGp (vinto da Bagnaia). Proprio lui ha parlato si dell’avventura in Ferrari ma si è lasciato anche andare ad una battuta che ha sorpreso tutti in queste ore.

“Tutte le moto sono davvero bellissime, mi sto divertendo tanto a vedere come girano. Mi piacerebbe guidarne una, ho provato una moto tra Moto2 e MotoGP“, ha detto il pilota spagnolo a ‘Sky Sport Moto GP’. Qualcuno, ascoltando le sue parole, ha cominciato a pensare: che possa aprirsi un futuro in MotoGp? Chiaro che, almeno per il momento, Sainz resta legatissimo a doppio nodo alla Formula 1, e non dovrebbe cambiare strada.

Al momento, tra l’altro, la mente di Carlos è totalmente proiettata sul capire cosa fare nell’immediato, sulle quattro ruote: l’addio a Ferrari ha ovviamente aperto degli scenari che andranno svelati, compresi ed eventualmente costruiti nel corso delle prossime settimane.