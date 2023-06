Lukaku ‘tradisce’ l’Inter: Juve, cosa filtra dal Chelsea

Arriva un colpo di scena in sede di calciomercato con voci che vorrebbero la Juventus pronta a beffare l’Inter per Lukaku.

L’Inter si prepara a vivere la partita più importante della stagione con la finale di Champions League contro il Manchester City che potrebbe regalare un grande sogno ai nerazzurri.

Il club meneghino però dovrà lavorare anche sul calciomercato per una rosa che potrebbe essere rivoluzionata in vista della prossima stagione con diversi calciatori in dubbio. Uno di questi è Romelu Lukaku con il centravanti belga che è in prestito dal Chelsea ed a giugno tornerà alla squadra londinese per poi rivedere insieme ai Blues il proprio futuro. In queste ultime ore si è parlato di un possibile futuro alla Juventus con un intreccio di mercato particolare.

Calciomercato, colpo di scena Lukaku: spunta la Juventus

Secondo quanto affermato da La Gazzetta dello Sport, il Chelsea avrebbe messo nel mirino Dusan Vlahovic per la prossima stagione con il serbo che piace molto a Pochettino. Gli inglesi sarebbero pronti a mettere sul piatto il cartellino di Romelu Lukaku.

Un’ipotesi che preoccupa i tifosi dell’Inter che rischiano di vedersi traditi da uno dei giocatori più importanti della rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Appare però molto difficile che l’affare possa andare in porto con la Juventus che punterebbe su un altro profilo in caso di addio del serbo e con il belga che non ha un ottimo rapporto con la tifoseria bianconera dopo quanto accaduto durante l’ultima sfida di Coppa Italia.

In passato la Juventus provò a prendere Lukaku, proprio quando l’Inter riuscì ad acquistarlo dal Manchester United per il volere di Antonio Conte. Più probabile un altro scambio con una big europea per Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo classe 2000 potrebbe finire all’interno di una trattativa che potrebbe riportare Alvaro Morata in bianconero. L’Atletico Madrid è infatti interessato al giocatore della Juventus e sarebbe disposto a mettere sul piatto il cartellino della punta spagnola.

Morata, con un contratto in scadenza nel 2024 con i Colchoneros, potrebbe salutare la Spagna per iniziare la sua terza avventura con la maglia della Juventus, andando a rinforzare il reparto avanzato a disposizione di Massimiliano Allegri. Un giocatore che il tecnico livornese conosce molto bene e che ha avuto a disposizione per due anni durante la sua precedente esperienza alla guida della squadra bianconera.