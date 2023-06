Il presidente asfalta la Juve: commento memorabile!

La Juventus ha comunicato l’intenzione di uscire dal progetto della Superlega ed è virale il commento di uno dei suoi grandi oppositori

La squadra bianconera non attraversa il miglior momento della storia, tante le scelte sbagliate della dirigenza negli ultimi anni si riflettono ora. Compreso il progetto della Superlega, naufragato senza aver visto la luce.

I problemi della Juve in questi ultimi mesi sono stati lampanti con un progetto fin troppo fantasioso da poter realizzare. La Superlega era un obiettivo di Andrea Agnelli, che vedeva in questo calcio formato da top club sul modello della Nba la soluzione per risolvere tutto e cambiare lo sport.

Un progetto naufragato, che aveva messo in allarme tutto il calcio mondiale, ricevendo inoltre molte bocciature. I tifosi della Juventus solo in parte e inizialmente avevano abbracciato questa possibilità, poi è subentrata una sana dose di realismo nel valutare tutta la situazione. Sino ad arrivare a queste ultime ore, la società ha fatto un passo indietro sulla Superlega: c’è un commento su tutti che rimarrà virale.

Superlega, il presidente sbeffeggia la Juve

La Juventus con questo progetto non si è di certa messa in mostra in positivo nei riguardi dei vertici della Uefa. L’idea della secessione, formulata insieme a Barcellona e Real Madrid, è stata malvista da Ceferin sin dall’inizio, così come da quanti governano il calcio mondiale, che mai hanno appoggiato apertamente l’intenzione dei club di creare una lega autonomia, abbattendo il monopolio.

Fuori dalla Superlega, ecco la beffa di Javier Tebas, presidente della Liga che ha sbeffeggiato tutti i protagonisti: “L’ultimo che esce dal progetto della Superlega si ricordi di chiudere la porta e spegnere la luce”. Un messaggio particolarmente ironico, postato insieme alla foto dei presidenti di Barcellona e Real Madrid, tanto per rincarare la dose. Tebas, d’altronde, è un personaggio vulcanico e spesso al centro dell’attenzione.

È stato sin dal principio contrario al progetto, che vedeva coinvolti i suoi due maggiori club della Liga e ha sempre sbarrato le porte a questa opportunità. Tebas non è nuovo a uscite mediatiche, sembra quasi uno sceriffo più che un presidente per la Liga, non è un caso come anche sul caso razzismo era pronto a intervenire duramente, andando a colpire i club con penalizzazioni.

il progetto Superlega sta naufragando, Tebas e altri presidenti si stanno prendendo una rivalsa. Il dubbio di tanti tifosi della Juventus rimane lo stesso: valeva la pena creare questo polverone per qualcosa di irrealizzabile?