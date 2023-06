MotoGP, annuncio improvviso: battaglia tra piloti

Il mondiale di MotoGP riparte dopo un mese di pausa. L’appuntamento, molto atteso, è per il Gran Premio d’Italia sul circuito del Mugello

Un mese dopo la gara di Le Mans vinta da Marco Bezzecchi, il più talentuoso della nidiata dei giovani piloti cresciuti sotto l’egida di Valentino Rossi, il mondiale di MotoGP riparte di gran carriera. Domenica 11 giugno è infatti in programma nello storico autodromo del Mugello il Gran Premio d’Italia, uno degli appuntamenti più sentiti da tutti i piloti e quinta prova della stagione.

I tantissimi tifosi e appassionati che si preparano ad assistere al gran premio sulle tribune sperano in un duello tutto italiano tra lo stesso Bezzecchi e il campione del mondo in carica, Francesco ‘Pecco’ Bagnaia, prima guida della Ducati pigliatutto.

Ma a tenere banco, a pochi giorni dalla ripresa delle gare, è il rapporto con i regolamenti imposti dai Commissari della MotoGP, che vede a capo del Collegio l’ex campione del mondo Freddie Spencer. L’ex centauro statunitense è finito nel mirino della critica per aver messo la sordina ai piloti che non si sentono più liberi di duellare in pista come invece accadeva qualche anno fa.

Con tutte le ultime limitazioni che sono state introdotte, si ha la sensazione che i Commissari della MotoGP abbiano cercato di porre un freno all’eccesso di sorpassi, o almeno a quelli considerati pericolosi. E proprio Spencer è finito sul banco degli accusati, lui che a suo tempo era considerato uno dei piloti più determinati e aggressivi.

MotoGP, l’annuncio di Spencer scuote piloti e tifosi: “Via libera”

L’ex campione del mondo ha replicato alle critiche piovutegli addosso parlando al podcast di MotoAmerica: “Stiamo lavorando sull’equilibrio tra libertà di correre e contatti. L’ultima gara sotto questo aspetto è stata praticamente perfetta. Il GP di Francia – ha chiarito Spencer – è tutto quello che vorremmo vedere. Negli ultimi due anni i piloti hanno spinto nella Safety Commission per capire cosa viene ritenuto un contatto non consentito, cosa significa libertà di correre e quali sono i limiti che gli vengono imposti”.

Spencer ha dunque chiarito quali sono i confini entro i quali è possibile effettuare sorpassi senza incorrere in penalità di vario tipo: “Il limite si supera quando un contatto incide sulla gara. A quel punto chiederemo di restituire la posizione. Terremo conto di sicurezza ed equità, ma vogliamo che i piloti siano liberi di battagliare e lo abbiamo fatto vedere in Francia”.