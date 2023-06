Addio Formula 1, farà un altro mestiere: non sarà da solo

La Formula 1 come non l’abbiamo mai vista. Desta curiosità in queste ore l’annuncio della celebre emittente televisiva americana specializzata nello sport

La Formula 1, almeno relativamente al mondiale piloti 2023, sembra non suscitare più alcun interesse. Tutta colpa, si fa per dire, della Red Bull e del campione in carica Max Verstappen che hanno già messo una seria ipoteca sia sul titolo piloti che su quello costruttori. Sono bastati sette gran premi per certificare la schiacciante superiorità della scuderia di Milton Keynes sulla cosiddetta concorrenza.

Un dominio incontrastato e che quasi certamente nessuno sarà in grado di interrompere da qui al termine della stagione. Per questo motivo le varie scuderie si stanno organizzando già in vista del 2024, nella speranza di riuscire ad avvicinarsi alla Red Bull sia in termini di prestazioni che di risultati.

Ma per ravvivare l’interesse di spettatori e appassionati già stanchi e annoiati per l’esito scontato della competizione, negli Stati Uniti un’emittente televisiva molto nota ha annunciato il varo di un programma originale e inedito. Una vera novità che conferma peraltro il legame sempre più stretto tra il mondo dello spettacolo e quello dello sport.

Succede che uno dei piloti più amati degli ultimi anni, l’australiano Daniel Ricciardo, vincitore di otto gran premi nel corso della sua carriera, sia stato scelto dal colosso televisivo americano ESPN per condurre un programma di intrattenimento legato alle gare di Formula 1.

Ricciardo dice addio alla Formula 1? Il nuovo ruolo toglie ogni dubbio. Tifosi spiazzati

L’ex pilota della McLaren ha iniziato la stagione come terzo pilota della Red Bull, di fatto un ruolo da disoccupato. Ed è forse per questa ragione che i vertici manageriali dell’emittente americana specializzata nella programmazione sportiva hanno pensato proprio a lui nel ruolo di inedito conduttore.

Un ruolo che il diretto interessato ha accettato con entusiasmo e che si è detto pronto ad assolvere quanto prima. I vertici di ESPN hanno deciso di accontentarlo subito. Già a partire dal Gran Premio del Canada, in programma nel fine settimana dal 16 al 18 giugno, Ricciardo farà infatti parte dello show televisivo di ESPN2 “The Grandstand with Daniel Ricciardo and Will Arnett”, che condurrà insieme al popolare comico statunitense.

Lo spettacolo, che vedrà anche la presenza di numerosi ospiti, si concentrerà sui commenti della gara in corso. Ricciardo condurrà il programma in altre due occasioni, il Gran Premio degli Stati Uniti in programma per il 22 ottobre e quello di Las Vegas, il penultimo del campionato in calendario il 18 novembre.