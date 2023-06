L’Hellas Verona si salva allo spareggio, è 3-1 sullo Spezia

L’Hellas Verona a Reggio Emilia corona la rincorsa salvezza battendo lo Spezia 3-1 nei 90 minuti. I gialloblù si salvano ipotecando la salvezza già nel primo tempo. Per i liguri delusione atroce dopo essere stato salvo per buona parte dell’ultima giornata.

L’HELLAS VERONA IPOTECA LA SERIE A, SPEZIA IN DIFFICOLTÀ

L’Hellas parte subito forte e trova subito il vantaggio con Lazovic che sfugge sulla sinistra e trova l’esterno opposto Faraoni che firma il vantaggio dell’Hellas Verona dopo 5 minuti. Poi la più classica delle leggi del calcio. L’Hellas Verona fallisce un’ottima occasione con Dawidowicz che manda alto e due minuti dopo arriva il pari dello Spezia. A firmarlo è Ampadu che sugli sviluppi di un calcio di punizione, conclude dal limite e trova l’angolo alto col bacio della traversa.

Al 26’ l’Hellas Verona torna avanti e ribadisce la sua superiorità in serata. I veronesi manovrano al limite, Ngonge scambia di prima con Djuric e poi trafigge Dragowski: 2-1.

L’Hellas non si ferma, su un ribaltamento di fronte, Ngonge al 38°, punta Ampadu conclude di sinistro e trova la deviazione decisiva del gallese è 3-1.

ARREMBAGGIO SPEZIA

Nella ripresa lo Spezia ci prova in tutti i modi. Al 49’ i liguri sbattono su Montipò che risponde presente al taglio di Zurkowski. Mister Semplici prova ad aumentare il carico offensivo mettendo Verde al posto del difenso Wisniewski. Poi Bourabia al minuto 60 ha un’ottima occasione, ma spreca non trovando il pallone dopo essersi liberato bene per il tiro. Poi lo sliding doors finale. Al minuto 68’ Shomurodov solo contro Montipò lo supera col pallonetto, ma mentre la palla sta entrando in porta Faraoni para. Inevitabile l’espulsione. Sul dischetto va Nzola che però si fa ipnotizzare. Il segnale è chiaro.

Lo Spezia non si perde d’animo ma prima l’imprecisione, poi Montipò e infine la traversa, respingono ogni tentativo dello Spezia. L’Hellas Verona di Zaffaroni e Bocchetti corona la rincorsa e si salva allo spareggio. Semplici e il suo Spezia retrocedono mestamente dopo una seconda parte di girone di ritorno da dimenticare.