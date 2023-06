Cagliari in A, una favola firmata Claudio Ranieri

Quella di ieri per il Cagliari è stata una serata da sogno, la squadra di Claudio Ranieri ha conquistato la Serie A all’ultimo respiro. Merito di una rete al minuto 94 di Leonardo Pavoletti, il capitano della squadra che nel Cagliari squadra e in Cagliari ha trovato una seconda casa. Un finale favoloso o “pavoloso” come direbbero i tifosi rossoblù. Un miracolo firmato da Claudio Ranieri.

IL CAGLIARI E RANIERI

Era il 23 dicembre 2022 quando il Cagliari, dopo l’esonero di Fabio Liverani, arrancava nella second metà della graduatoria di Serie B e annunciava Claudio Ranieri come nuovo allenatore a partire dal 1° gennaio 2023. Una scelta di calcio ma anche romantica. Perché Ranieri aveva già allenato il Cagliari. Nel 1989, all’inizio della sua lunghissima ed incredibile carriera, cominciò la sua seconda esperienza in panchina dopo il Campania Puteolana, e con i rossoblù riuscì a compiere il doppio salto dalla C alla A.

Da quel 23 dicembre in poi, con l’interregno Muzzi-Pisacane in occasione della gara casalinga col Cosenza, è cominciata la seconda favola rossoblù di Ranieri.

IL PERCORSO

Il tecnico testaccino ha guidato il suo Cagliari alla risalita della classifica. Con 35 punti e sole due sconfitte, il Cagliari non è riuscito a trovare la promozione diretta in Serie A, ma ha scalato la graduatoria fino al quinto posto, pari merito con il Parma.

Il destino beffardo dei playoff ha voluto che i rossoblù giocassero la sfida secca del primo turno proprio contro il Venezia, che un anno fa costrinse il Cagliari allo 0-0 e alla Serie B. Niente paura, Ranieri ha trasformato il suo Cagliari in un’armata di guerrieri e Gianluca Lapadula in una macchina da gol. Poi l’incredibile rimonta al Parma nella semifinale d’andata, messa in cassaforte con lo 0-0 del Tardini. E, infine, la doppia sfida di finale col Bari vinta 1-2 nel complesso, ma di fatto conquistato con l’incredibile 0-1 del San Nicola firmata da Leonardo Pavoletti.

Una serata incredibile quella di Bari perché Ranieri conquista la terza promozione (più una salvezza nel 1991) con i sardi. I rossoblù tornano immediatamente in Serie A vincendo a Bari, come era già accaduto nel 2016 quando al San Nicola vinsero 0-3 conquistando la matematica certezza. E poi per quel gol di Pavoletti, che a Cagliari è rimasto, diventando capitano per guidare la riconquista di quella Serie A sfuggita dolorosamente un anno fa al Penzo. Un solo gol basta allora per cambiare il corso della storia, un solo gol è bastato ieri per scrivere un’altra pagina incredibile nella carriera di mister Ranieri.