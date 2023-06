La Juve lo manda in giallorosso: decisione presa

La Juventus è pronta a stravolgere la rosa di Massimiliano Allegri: futuro giallorosso per uno dei gioielli del livornese

L’annata bianconera è stata a dir poco travagliata, con avvenimenti che nel corso della stagione hanno di fatto tracciato un finale assolutamente deludente per il gruppo allenato da Massimiliano Allegri.

Gli affari extracalcistici hanno inciso non poco, con i 10 punti di penalizzazione che di fatto hanno portato all’estromissione dalla zona Champions per la ‘Vecchia Signora’ in favore del Milan. La Juventus, poi, dopo essere ‘scesa’ in Europa League ha raggiunto le semifinali fino a doversi piegare davanti a quelli che sarebbero poi diventati – contro la Roma in finale – i nuovi campioni. C’è stato poco da sorridere, insomma, ma nei piani della dirigenza bianconera vi è un immediato rilancio che inevitabilmente partirà dalla tanto attesa rivoluzione alla rosa che continuerà ad essere in mano al ‘Conte Max’.

Salvo scossoni inattesi, l’allenatore toscano proseguirà il suo percorso lavorativo a Torino – rimane in scadenza nell’estate 2025 – ed insieme alla proprietà sta già dettando le linee guida per potenziare la Juve del futuro. Occhio in difesa dove, in uscita, potrebbe esserci Alex Sandro. Il brasiliano, nonostante sia scattata l’opzione di rinnovo automatico fino al 2024, non parrebbe rientrare nei piani futuri del club piemontese.

Bremer è corteggiatissimo da diverse grandi squadre europee mentre Bonucci, per sua stessa ammissione mesi fa, vivrà la sua ultima stagione da calciatore della Juventus. Un addio pesante è ormai scontato a centrocampo con Adrien Rabiot che – a zero – saluterà Torino per accasarsi altrove. La caccia al suo erede è già cominciata da tempo.

Juve, l’attaccante saluta per i giallorossi: è tutto deciso

In attacco, invece, i nodi principali riguarderanno Federico Chiesa e Dusan Vlahovic. Il primo, rientrato da un lungo infortunio, non ha convinto appieno i vertici e potrebbe venire sacrificato. Per il serbo, invece, il discorso è diverso: il feeling con Massimiliano Allegri è ai minimi storici ed in caso di proposta di almeno 70-80 milioni l’ex Fiorentina partirà senza remore.

Ma quella che è ormai stata decisa definitivamente è un’altra partenza che, sempre in attacco, priverà la ‘Vecchia Signora’ di uno dei bomber comunque parecchio impiegati da Allegri. Si tratta di Moise Kean, centravanti classe 2000 che dopo 40 presenze, 8 reti e 1438′ in campo, sembrerebbe destinato a cambiare i colori della sua maglia. Non più bianconera bensì giallorossa. Perchè, sulle sue tracce, ci sono due squadre estere pronte a puntare forte su di lui. In Turchia, infatti, sia il Galatasaray – che dovrebbe perdere Icardi – che il Fenerbahce sono alla ricerca di un bomber giovane ma già pronto in campo europeo.

Nonostante i 23 anni, Kean ha già giocato in Premier League oltre che in Ligue 1 al PSG e non farebbe fatica ad ambientarsi anche nel calcio turco. La Juve, davanti alla giusta offerta, accetterà senza batter ciglio: il destino di Moise Kean può quindi davvero essere ai vertici del campionato turco.