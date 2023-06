Napoli: l’arrivo di Garcia dà il via al mercato

È finalmente ora di calciomercato anche in quel di Napoli. Il lungo casting avanzato dal patron Aurelio De Laurentiis per decretare il nuovo condottiero dei partenopei si è concluso appena due giorni fa, ufficializzando Rudi Garcìa come successore di Spalletti.

Un nodo risolto che consente adesso di spostare il focus al livello successivo. Con un tricolore sul petto da proteggere l’ambizione è quella di compiere un mercato che doni fiducia e rinnovi le ambizioni degli azzurri.

Essenziali le riconferme per rinnovare le ambizioni

Mentre resta irrisolta l’incognita direttore sportivo, con l’imminente futuro di Cristiano Giuntoli ancora da definire, a Napoli gli obiettivi principali sono già stati individuati.

La volontà di riproporre quanto di eccellente fatto nella stagione precedente passa anche dal bisogno di confermare le colonne portanti che hanno condotto la squadra allo scudetto.

Se questo discorso si addice bene alla condizione del georgiano Kvaratskhelia, per il quale al momento non sono giunte offerte di rilievo; lo stesso non si può dire per il difensore Kim Min-Jae. Il sudcoreano verosimilmente ha già le valige pronte, l’interesse arriva dai colossi europei del Manchester United e del Bayern Monaco che se lo contendo a suon di milioni.

Una storia a sé è invece quella di Victor Osimhen. La permanenza del nigeriano alle pendici del Vesuvio avrebbe senza dubbio un impatto forte sulla squadra e sulla città. Ma la stagione impeccabile conclusa con 26 gol e 4 assist non è certamente passata in sordina agli occhi dell’Europa intera e le offerte per accaparrarsi il numero 9 mascherato non si faranno attendere a lungo.

Il Napoli si copre le spalle, ecco le idee di mercato

In previsione di quanto detto De Laurentiis vuole coprirsi le spalle e punta i riflettori proprio nello stesso luogo dove ha trovato il tesoro Osimhen. Con i suoi 24 gol messi a segno in stagione, il ventitreenne Jonathan David si è guadagnato l’interesse del patron azzurro. Al momento resta il favorito in caso di partenza del nigeriano.

Poi si pensa ai rinforzi, al momento con un ipotetico trio proveniente dall’Atalanta. Per il reparto arretrato si punta il gioiellino dell’Atalanta, Giorgio Scalvini. I bergamaschi lo valutano oltre 30 milioni, De Laurentiis ne discuterà con Percassi per dare il via alla trattativa. I nomi che pesano in termini economici sono invece quelli Hojlund e Koopmeiners, motivo per il quale il presunto arrivo sarà strettamente legato al mercato in uscita del Napoli. Per l’attacco oltre l’interesse per David è stato palesato quello per Beto dell’Udinese.

Insomma, saranno giorni concitati a Napoli in cui Garcìa dovrà tirare le somme sulle priorità e necessità per la prossima stagione, stando sicuramente allerta rispetto al parere di De Laurentiis.