Hamilton, Leclerc e la Ferrari: intreccio da 292 milioni di euro

Il futuro della Formula 1 passa anche dai rinnovi dei piloti più importanti: tra Hamitlon, Leclerc e la Ferrari c’è un collegamento clamoroso

Il solito Verstappen ma anche la solita Ferrari. Il weekend per il Gran Premio del Canada aveva illuso i tifosi delle Rosse che speravano in un risultato migliore dalle Qualifiche e invece la pioggia ha scombinato tutti i piani provocando un nuovo scossone nel team.

Era annunciato maltempo da giorni, lo sapevano tutti e già la Q1 si è svolta con pista bagnata. Quando si stava asciugando però la Williams e Albon sono state le uniche ad azzardare le gomme slick mentre tutti gli altri hanno puntato sulle intermedie. Compreso il monegasco che però non è riuscito ad andare forte e poi nel finale della sessione, passando dalle intermedie alle rain non ha trovato il tempo.

Così ha chiuso undicesimo, partendo decimo in gara per la penalizzazione di Carlos Sainz ma poco cambia. A caldo, dai microfoni di Sky Sport, ancora una volta ha attaccato le scelte della squadra perché secondo lui ad inizio sessione non era difficile prendere la decisione giusta. A mente fredda ha corretto il tiro, ammettendo un concorso di colpe perché comunque con quelle gomme poteva dare di più.

Un cambio in corsa dopo aver parlato con Frederic Vasseur, il team principal con cui ha un rapporto diretto e privilegiato perché si conoscono da anni. Ma tutto questo rischia di compromettere ogni discorso sul rinnovo di contratto che dopo l’estate dovrà essere necessariamente discusso. In realtà è un risiko nel quale comanda Lewis Hamilton e adesso vediamo perché.

Hamilton, Leclerc e la Ferrari: è arrivata una proposta irrinunciabile

Le voci di una trattativa tra la Ferrari e il sette volte campione del mondo erano reali, non solo una forzatura della stampa. Si è mosso in prima persona John Elkann per sondare il terreno e per ridare dignità al progetto di Maranello con un dream team. Non Lewis Hamilton al posto di Charles Leclerc, ma i due insieme in pista.

In realtà però il britannico ha sfruttato questo interesse per andare e rinegoziare il suo rinnovo con la Mercedes. Contrariamente a Leclerc, che andrà comunque avanti ancora 1 anno con le Rosse, il suo contratto andrà in scadenza nel 2023 e si aspetta un prolungamento corposo sia in termini di tempo che di denaro.

Gli ultimi aggiornamenti dalla Gran Bretagna parlano di una proposta clamorosa sul piatto. Un nuovo contratto da 5 stagioni, anche se Hamilton ha 38 anni, per un totale di 250 milioni di sterline (pari a 292 milioni di euro). Non è chiaro però se in questa cifra rientri anche il ruolo di testimonial Mercedes nel mondo per i prossimi 10 anni, proposto da tempo dall’azienda.

Non sarà così, ma l’ipotesi di andare avanti insieme è sempre più concreta e questo obbligherà Leclerc a rinnovare con la Ferrari anche per mancanza di alternative. Sempre che non si facciano vive alternative importanti, come la Audi che sta per rilevare Sauber e ha grandi progetti per il futuro.