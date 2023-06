Frosinone: Eusebio Di Francesco sarà il nuovo allenatore

Programmazione, futuro e voglia di far bene. Il Frosinone è pronto per il grande ritorno in Serie A dopo quattro anni di assenza. La notizia dell’addio di Fabio Grosso, condottiero dei ciociari per l’impresa promozione risale già a qualche giorno fa, mentre nel corso della prossima si attende l’ufficialità sul suo successore.

Il prescelto dal direttore sportivo Guido Angelozzi è Eusebio Di Francesco.

Di Francesco torna in scena, ultima panchina nel 2021

Si è pronti a scrivere una nuova pagina di storia e per farlo si sceglie l’esperienza del tecnico ex Sassuolo, Roma e Hellas Verona. Di Francesco, fermo ai box da settembre 2021 (esonerato dall’Hellas Verona dopo 3 giornate) torna in panchina; l’accordo con il Frosinone nasce verosimilmente dall’intesa con Angelozzi, i due hanno lavorato insieme a Sassuolo. Un’eredità importante quella lasciata da Fabio Grosso, il quale ha deciso di non continuare il percorso con il club dopo la cavalcata trionfale che li ha portati alla promozione nella massima serie.

Cambio, ma non radicale

Cambio si, ma non radicale. Il profilo di Eusebio Di Francesco si conosce e per questo viene preferito ad altri candidati. Un assetto tecnico che non si discosta da quello dell’ex campione del mondo, con il consueto 4-3-3 mantenuto durante la stagione conclusa che persisterà anche con la nuova guida tecnica.

La sensazione infatti è quella che il lavoro iniziato da Grosso conoscerà certamente nuovi fronti, ma non verrà smantellato. Il calciomercato estivo sarà determinate in tal senso e il presidente Stirpe è certamente invogliato a fare le cose per bene con l’obiettivo di un ritorno in grande stile in A.

Per l’ufficialità e la conseguente firma del contratto Di Francesco dovrà attendente ancora qualche giorno. Il tutto avverrà verosimilmente non prima del 1º luglio, data in cui scade ufficialmente il legame del tecnico con l’Hellas Verona.