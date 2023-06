La Santarelli è favolosa: shooting da urlo

La nuova conduttrice di Sportitalia, Fabrizia Santarelli, sta ottenendo un clamoroso successo di pubblico in particolare sui social

E’ l’ultimo arrivo sulle frequenze televisive di Sportitalia, l’emittente televisiva che ha fatto da trampolino di lancio per molte figure femminili del piccolo schermo e del giornalismo sportivo. Un canale che ha spesso portato fortuna a chi ha avuto modo di lavorarci. A coltivare analoga speranza è Fabrizia Santarelli, 29 anni, originaria di Bari ma trasferitasi a Roma per completare il suo percorso di studi.

Laureatasi in giurisprudenza a pieni voti, la splendida conduttrice pugliese ha iniziato a farsi vedere sul piccolo schermo grazie ad “Avanti un Altro“, il popolare programma condotto da Paolo Bonolis in cui ha vestito i panni della ‘Bona Sorte’.

Ma il primo vero incontro con la popolarità arriva nel 2022 grazie alla sua partecipazione come concorrente a L’Isola dei Famosi, uno dei reality più seguiti sulle reti Mediaset. Il fascino e la seduzione del piccolo schermo fanno da volano a una visibilità che aumenta a dismisura anche grazie al contributo dei social network. Il profilo Instagram di Fabrizia Santarelli diventa uno dei più cliccati e frequentati.

Il numero dei followers è in continua crescita tanto da sfiorare ad oggi le 250mila unità. E la chiamata su Sportitalia da parte del direttore dei programmi sportivi, il giornalista Michele Criscitiello, non ha fatto altro che diffondere ulteriormente l’immagine di questa splendida ragazza, da qualche mese proiettata nel mondo del giornalismo sportivo.

Fabrizia Santarelli toglie il fiato: i suoi scatti fanno girare la testa a tutti

Del rapporto tra la Santarelli e lo sport non si sa molto, se non che è tifosi del Bari, la squadra della sua città e che nutre comunque una certa simpatia per i colori rossoneri del Milan. Poche e scarne le informazioni sulla sua vita privata: a quanto pare sarebbe ancora single come da lei dichiarato su Instagram qualche tempo fa.

Il suo compagno ideale dev’essere colto, simpatico e romano. “Non c’è niente di più sexy dell’accento romano“, ha dichiarato non più tardi di alcuni mesi orsono. Dunque, tutti i giovani belli e single della Capitale sono avvertiti.

Nel frattempo la Santarelli preferisce dedicarsi all suo nuovo impegno su Sportitalia che può rappresentare un vero trampolino di lancio per una carriera che è ancora tutta da costruire. Intanto i suoi scatti social fanno girare la testa a tutti: uno degli ultimi con un completo intimo non fa che mettere in risalto la sua prorompente bellezza mediterranea.