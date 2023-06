È imminente, Bortuzzo allo scoperto: annuncio ufficiale. Sono sempre più ambiziosi i programmi e gli obiettivi del giovane nuotatore triestino

Sono trascorsi più di quattro anni da quella notte maledetta, quando l’allora promessa del nuoto azzurro Manuel Bortuzzo fu raggiunto per errore da un colpo di pistola che gli procurò una lesione al midollo, costringendolo a trascorrere il resto della sua vita su una sedia a rotelle. Una tragedia che il giovane atleta triestino, grazie a una determinazione e a un coraqgio fuori dal comune, ha trasformato nel tempo in una nuova opportunità.

E ora il ricordo di quella notte del 2 febbraio del 2019 non fa più paura, perchè Bortuzzo ha individuato un nuovo percorso di vita in cui perseguire con entusiasmo obiettivi di grande prestigio. Manuel è diventato a tutti gli effetti un atleta paralimpico, quasi certamente uno dei più forti e ambiziosi.

Con solo qualche mese di allenamento ha già ottenuto un secondo posto nei 100 rana ai campionati italiani assoluti di nuoto paralimpico, un risultato di assoluta eccellenza grazie al quale ha ottenuto la convocazione per i campionati del mondo in programma a Manchester dal 31 luglio al 6 agosto. E la rassegna iridata è già un punto di arrivo molto importante, un premio per i tanti sacrifici fatti nel corso dell’ultimo anno e mezzo.

Ad un certo punto Manuel sembrava destinato a prendere la strada dello showbiz, soprattutto grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip. La sua presenza nel reality più seguito della televisione italiana lo aveva reso popolare sui social e tra gli spettatori televisivi. Un’onda che Bortuzzo non ha voluto cavalcare, preferendo tornare alla sua grande passione, lo sport.

Manuel Bortuzzo, il nuoto prima di tutto: l’annuncio ufficiale fa impazzire i suoi fan

Grazie all’impegno nelle Fiamme Oro, con i tecnici che lo hanno seguito per giornate intere, Manuel si è scoperto di nuovo un atleta a tutto tondo. Tanto che ora, dopo gli assoluti e i Mondiali di Manchester, ha tutte le carte in regola per ambire al sogno Paralimpico, i giochi di Parigi del 2024, avendo buone possibilità di centrare l’obiettivo.

E’ lo stesso Bortuzzo a confermare i suoi programmi in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport nei giorni scorsi: “Vorrei chiudere un cerchio con le Paralimpiadi. Ciò non significa che sia la mia ultima possibilità per provarci, ma farò di tutto per salire sull’aereo per Parigi nel 2024“.