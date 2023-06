La Juventus preme per Milinkovic-Savic

Nonostante le difficoltà, la Juventus continua a muoversi sul mercato con l’obiettivo di tutelarsi con Milinkovic-Savic in vista del possibile addio di Rabiot. Ecco perché i bianconeri si tengono informati sulla situazione del serbo, mentre discutono della situazione che riguarda Luca Pellegrini. Il terzino ex Roma vorrebbe restare in biancoceleste e non rientra nei piani di Max Allegri nella Juventus.

JUVENTUS, ACCORDO CON MILINKOVIC-SAVIC

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, la Juventus ha intenzione di affondare presto il colpo per Sergej Milinkovic-Savic. Il Sergente ha un accordo con la società bianconera da novembre e potrebbe presto farlo valere. Claudio Lotito sa che il rischio di perdere SMS a zero è più vivo che mai, visto che manca un anno alla scadenza. Per questo motivo potrebbe accontentarsi di 30 milioni più 5 di bonus, partendo da una base di 40.

La società della Continassa, sempre secondo Pedullà, sarebbe la favorita all’acquisto del serbo. L’Inter, altra squadra che potrebbe gradire il serbo soprattutto per via di Inzaghi, è concentrata sull’acquisto di Frattesi. Il centrocampista italiano ha una valutazione molto alta e una doppia operazione sarebbe difficile da ipotizzare. Diversamente la Juventus pensa di poter mettere le mani sul serbo per rinforzare il centrocampo, magari anche in presenza di Rabiot.

VIA LIBERA PER PARISI

L’intreccio Juventus e Lazio non riguarda però solo Milinkovic-Savic e Pellegrini. Se la Lazio dovesse decidere, come sembra, di puntare sul riscatto del terzino cresciuto nella Roma, la Juventus avrebbe vita più anche per Fabiano Parisi. La Juventus dovrebbe incontrare l’Empoli per cominciare a parlare dell’esterno sinistro che piaceva anche alla Lazio. Tuttavia, i biancocelesti in caso di conferma di Pellegrini, difficilmente si muoveranno per un altro esterno sinistro, dando di fatto il via