Lazio, Milinkovic-Savic al passo d’addio: Inter e Juventus in pole sul serbo

Nessun rinnovo ad un anno dalla scadenza con la Lazio, Sergej Milinkovic-Savic potrebbe dire addio ai biancocelesti dopo otto lunghe stagioni. Il centrocampista serbo avrebbe ormai voglia di cambiare aria e l’occasione migliore potrebbe essere arrivata quest’anno. Lotito ha sensibilmente abbassato le richieste, attraendo l’interesse soprattutto delle big italiane: prima Milan, poi Inter e Juventus.

MILINKOVIC-SAVIC TRA JUVENTUS E INTER?

Non è un segreto, la Juventus segue il centrocampista balcanico ormai da anni. Mateja Kezman, agente del serbo, ha più volte cercato un accordo con la società bianconera. Tuttavia, quest’anno l’eventuale matrimonio tra Milinkovic-Savic e la Juventus potrebbe incontrare un altro ostacolo: la non partecipazione dei bianconeri l’eventuale squalifica dalle Coppe Europee dei bianconeri, che potrebbero al massimo partecipare alla Conference League. Un problema d’ambizione il Sergente, ma anche di fondi per un eventuale acquisto dalla parte della società bianconera. Il gradimento delle parti esiste ancora e comunque, ma prima bisognerà capire se questi ostacoli potranno essere superati con altre rassicurazioni.

Dall’altra parte, la concorrenza dei rivali dell’Inter. Così come per l’interesse della Juventus, non è un segreto che in casa Inter c’è forse il fan numero uno del centrocampista ex Genk, ovvero Simone Inzaghi. Il tecnico dei vice Campioni d’Europa lo ha fatto crescere, lo ha plasmato sulla panchina della Lazio e ora che l’Inter ha un budget ben più consistente rispetto alle ultime due stagioni spinge per riunirsi al suo pupillo. Una possibilità che accende le fantasie dei tifosi, ma non la dirigenza dei milanesi. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, potrebbe essere frenata da valutazioni tecniche e di mercato da parte della dirigenza. Infatti, consapevoli della difficoltà nel trattare con la Lazio e considerando l’età del serbo, la dirigenza preferirebbe affondare il colpo per Davide Frattesi.

MILAN LONTANO

Nelle ultime settimane del campionato era invece stato il Milan, la società più calda nella corsa al serbo. Pioli lo aveva individuato come perfetto rinforzo per il vertice alto del suo “triangolo” di centrocampo. L’uomo più adatto per non far rimpiangere anche nella prossima stagione l’addio di Franck Kessiè. Tuttavia, l’addio di Paolo Maldini e Ricky Massara ha sfreddato la pista, escludendo di fatto il Milan dalle pretendenti al forte centrocampista serbo.