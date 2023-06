Leclerc addio Ferrari: ribaltone clamoroso, i tifosi sono increduli

Charles Leclerc e la Ferrari, un rapporto segnato dal contratto in essere e che ad oggi è destinato ad andare in scadenza al termine della stagione 2024

Un rapporto d’amore, a quanto pare sincero. Ma che come tutte le relazioni conosce a volte momenti di tensione se non addirittura di crisi. E’ quanto sta succedendo in questi giorni alla storia tra la Ferrari e Charles Leclerc che dopo quattro anni, tra continui e frequenti alti e bassi, corre seriamente il rischio di saltare in aria una volta per tutte.

Il pilota monegasco è approdato a Maranello nel 2019 dopo una sola stagione in Formula 1 alla guida della Sauber. Il management della Rossa ha voluto scommettere da subito sul talento cristallino del 25enne di Monte-Carlo strappandolo ad un’agguerrita concorrenza. Ma le premesse di un sodalizio duraturo e soprattutto vincente sono crollate nel corso degli anni davanti alla palese inferiorità della Ferrari nei confronti dei team rivali.

Un’inferiorità che prima Mercedes e poi Red Bull hanno evidenziato grazie alla propria egemonia esercitata nel corso del tempo. E sia al confronto con le Frecce d’Argento che con il team austriaco il Cavallino Rampante ha avuto ben poco da opporre. Un disagio palese che ha fatto spesso dubitare Leclerc sulle reali possibilità di Maranello di poter realmente competere entro qualche anno per la conquista del titolo mondiale.

E che ha alimentato le voci di un addio sempre più imminente di Leclerc al team modenese. Ipotesi che non si è ancora concretizzata ma che alla luce dell’ennesima incomprensione ai box tra pilota e dirigenti, potrebbe presto vedere la luce.

Leclerc-Ferrari, addio tra un anno? Il ribaltone non è da escludere

Quanto si è verificato in Canada durante le prove ufficiali non può non incidere nei rapporti futuri, soprattutto alla luce del contratto che scadrà al termine del 2024. Leclerc ha infatti accusato in modo esplicito il team di averlo mandato in pista con gomme intermedie su una pista del tutto asciutta. Lamentele che tutti hanno potuto ascoltare radio, con il pilota che chiedeva il passaggio alle gomme soft per scongiurare il rischio pioggia.

Secondo quanto riportato da Sky Sport Deutschland, prima del fattaccio in prova la Ferrari e Leclerc avevano trovato un accordo di massima per il prolungamento del contratto di Charles. Ma la lite furibonda avvenuta tra lo stesso pilota e il box della scuderia avrebbe invitato le parti a compiere riflessioni più approfondite in tal senso. Si tratterebbe di uno stop davvero clamoroso, ma non sarebbe la prima volta che questo accade.