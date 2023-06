Monchi chiude l’acquisto record: game over Juventus

Monchi, nuovo direttore sportivo dell’Aston Villa, è pronto a concludere un colpo di calciomercato superando la Juventus sul filo di lana

È arrivato l’uragano Monchi. Il direttore sportivo spagnolo ha appena iniziato la sua nuova avventura all’Aston Villa, dopo il successo con il Siviglia in Europa League, e sta già lavorando a importanti colpi di mercato. Divenuto celebre per la sua abilità nello scovare giocatori di talento a basso prezzo, ora ha finalmente a disposizione un budget importante e una società molto ambiziosa, che punta a un successo europeo nella prossima stagione.

I Villans non portano a casa un trofeo dalla Coppa Intertoto del 2001, ma il progetto iniziato negli scorsi mesi con Unai Emery in panchina sembra avere tutte la carte in regola per cambiare le cose. L’anno scorso il club di Birmingham ha chiuso in settima posizione, qualificandosi per la Conference League della prossima stagione. Un obiettivo concreto, dopo il successo del West Ham quest’anno, ma l’Aston Villa punta anche a migliorare la sua posizione in classifica.

La rosa attuale è già di ottimo livello, con giocatori come Emi Martinez, Tyrone Mings, Douglas Luiz, Emiliano Buendia e Ollie Watkins. Ma Monchi pensa di poterla ulteriormente rinforzare, con un acquisto per reparto, e tutti e tre potrebbero coinvolgere la Juventus. Davanti, il ds spagnolo starebbe pensando a Nicolò Zaniolo, obiettivo di lungo corso dei bianconeri, mentre a centrocampo valuta Arthur. Il brasiliano ha giocato l’ultima stagione al Liverpool, ma è ancora di proprietà della Juve. Ma non è finita qui.

Monchi chiude il colpo: niente da fare per la Juve, va all’Aston Villa

Per il reparto arretrato, il club inglese è pronto a concludere un acquisto che potrebbe rappresentare un record, soffiando ai bianconeri un giocatore che seguono da diverso tempo. Stiamo parlando del difensore del Villarreal Pau Torres, 26 anni e molto stimato ovviamente da Unai Emery. Il suo acquisto potrebbe costare 40 milioni di sterline (circa 47 milioni di euro), e diverrebbe dunque l’acquisto più costoso di sempre per l’Aston Villa.

Monchi, comunque, spera di riuscire a spuntare uno sconto al Sottomarino Giallo, considerando che Pau Torres va in scadenza nel 2024. Resta poi da valutare il suo ruolo nella rosa. Il sito specializzato ‘Football Insider’ riporta che lo spagnolo sarebbe un ideale vice di Mings, come centrale di piede sinistro, ma riesce difficile immaginare una spesa simile per una riserva. Più facile allora che Emery accetti di giocare con due centrali mancini, preferendo Pau Torres all’inglese Ezri Konsa.