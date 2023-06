Napoli: Osimhen valuta la Premier, ma il PSG è alla porta

Il Napoli si ridisegna. L’arrivo di Rudi Garcia rinnova le ambizioni per la prossima stagione dei campioni d’Italia, ma in casa dei partenopei è ora di partenze, arrivi e riconferme. A destare maggior interesse è il caso di Victor Osimhen, il nigeriano è stato la colonna portante della stagione trionfale degli azzurri e la sua riconferma significherebbe dare continuità a quanto fatto finora.

Ma De Laurentiis sa bene che il suo pupillo è nel mirino dei colossi europei, tenta di trattenerlo ma allo stesso tempo lascia ampi spiragli di valutazioni.

Il PSG può soddisfare la richiesta del Napoli, Campos vuole Osimhen

Al momento sono tre i club interessanti all’attaccante del Napoli, ovvero Chelsea, Manchester United e PSG. Verosimilmente la preferenza del nigeriano verte sulla Premier League, ma l’offerta più importante potrebbe arrivare dal club parigino. Osimhen ha da tempo destato l’interesse del dirigente Luis Campos; il quale avanzerà a breve la proposta alla società al fine di presentare un’offerta di 120/130 milioni, a cui si aggiungeranno circa 20 milioni per arrivare alla cifra richiesta dal Napoli. L’ingaggio del giocatore si aggirerebbe intorno ai 10 milioni. Per il Paris Saint-Germain sarebbe un buon cuscinetto per ammortizzare la vicenda Mbappè (il quale ha già comunicato la volontà di non rinnovare a scadenza di contratto); e sopperire alla partenza di Messi e a quella verosimilmente vicina di Neymar.

De Laurentiis si muove su più fronti

Ai piedi del Vesuvio De Laurentiis si copre le spalle e tenta il possibile. A Victor Osimhen il patron ha già proposto un contratto biennale, ma come detto il rinnovo resta in bilico in attesa di offerte concrete che stuzzichino la natura imprenditoria di De Laurentiis.

Le parole del presidente in occasione della presentazione di Garcia lasciano spazio a molteplici scenari sul futuro del capocannoniere della Serie A. “L’ho detto da tempo che Osimhen deve rimanere – ha dichiarato De Laurentiis- poi se arrivasse un’offerta irrinunciabile per quanto riguarda la salute del Napoli che è cara a tutti quanti vedremo e valuteremo”.