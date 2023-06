Vicario vede la Premier, il Tottenham anticipa l’Inter

Ore concitate per il calciomercato. Guglielmo Vicario prepara la valigia, l’addio con l’Empoli è vicinissimo. L’asse Serie A-Premier League è molto trafficato e nel pomeriggio di oggi, come anticipato dal direttore di Sportitalia Michele Criscitiello, è arrivata l’ennesima clamorosa svolta.

Era risaputo, praticamente un dato di fatto, il portiere dell’Empoli era il primo candidato nella lista dell’Inter in caso di cessione di Onana. Ma la beffa per i nerazzurri arriva dall’oltremanica: è il Tottenham a palesare l’interesse per l’estremo difensore e accelerare i tempi per annientare la concorrenza.

L’Inter perde il tempo, la cessione Onana resta in bilico e sfuma Vicario

Da settimane si parla della possibile partenza di Andrè Onana, finito nel mirino di grandi club europei. A mostrare maggior interesse per il camerunese è stato il Manchester United, ma concretamente ad oggi non c’è ancora nulla di fatto. Il duo dirigenziale nerazzurro formato da Marotta e Ausilio aveva identificato in Vicario il sostituto per la porta dell’Inter. Verosimilmente però i tempi lunghi della società milanese non hanno soddisfatto il club toscano che lasciato la porta socchiusa consentendo l’accesso a nuovi acquirenti.

L’offerta degli Spurs per il portiere dell’Empoli

Ed ecco l’offerta irrinunciabile. Dall’Inghilterra si è materializzata nelle ultime ore la pista Spurs, un assalto improvviso che ha consentito di depennare dalla lista le restanti contendenti. Per il ventiseienne di Udine è già stato trovato un accordo verbale, che si tramuterà in scritto nel più breve tempo possibile, per 20 milioni di euro più bonus. Restano da definire gli ultimi dettagli tra il Tottenham e il club toscano del patron Fabrizio Corsi, ma Vicario vede già la Premier League.