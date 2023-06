Svolta Ferrari, Vasseur annuncia: “Ha firmato due settimane fa”

By

L’inizio della stagione è stato complicato in casa Ferrari, ma il GP del Canada ha segnato una svolta: Vasseur annuncia un colpo clamoroso

Chi tifa Ferrari è abituato ad una girandola di emozioni che difficilmente in altre Scuderie si vivono anche perché nessuna ha una storia ininterrotta lunga più di 70 anni. La passata stagione, almeno fino all’estate, aveva illuso che il gap con la Red Bull fosse stato annullato. Quella presente ha deluso fin da subito, non ci sono storie.

Fino a pochi giorni fa nessuno aveva capito se il progetto della SF-23 fosse buono per continuare a lavoraci sopra oppure per il team, sarebbe stato meglio pensare al prossimo anno. Ma la gara in Canada ha aperto qualche spiraglio, almeno per lottare testa a testa con Mercedes e Aston Martin spalla a spalla.

Per tutta la gara il ritmo di Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno tenuto il ritmo di Hamilton e Alonso, arrivando ad un passo dalla lotta per il podio. E se è vero che Verstappen nel finale ha alzato il piede, ormai sicuro della vittoria, anche il distacco complessivo è rimasto contenuto in limiti accettabili.

Tutte notizie che aiutano a pensare con ottimismo alle prossime gare europee, a cominciare da quella al Red Bull Ring in Austria del 2 luglio. In realtà un weekend doppio, perché il Gran Premio sarà preceduto dalla Sprint del sabato che fornirà un’ulteriore banco di prova per tutti i team, quello di Maranello compreso.

Svolta Ferrari, c’è l’annuncio ufficiale di Vasseur: i tifosi possono rialzare la testa

Cosa manca per dimostrare che la svolta della Ferrari è reale? Trovare continuità ma soprattutto inaugurare un progetto vincente, che porti anche il marchio di Frederic Vasseur. Il nuovo team principal di Maranello non è il responsabile di quello che è successo nella fase di studio della SF-23 che era stata seguita da Mattia Binotto. Ma da quando è arrivato sta lavorando per creare un nuovo gruppo vincente.

L’idea è quella di riaprire un ciclo come era stato ai tempi di Michael Schumacher, con Jean Todt e Ross Brawn arrivati in Rosso tre anni prima del tedesco. La fiducia in Leclerc è totale, quindi serve una rivoluzione totale al muretto. Laurent Mekies che oggi è ancora il braccio destro di Vasseur ha già firmato con l’Alpha Tauri ma nessuno sa quando comincerà. David Sanchez ripartirà con la McLaren e altri lo seguiranno.

La Ferrari sarà tutta nuova anche nei suoi ingegneri, lo garantisce Vasseur intervistato da Sky Uk. Ha confermato che per ora hanno viaggiato sotto traccia per evitare ogni possibile ripercussione sul team. Ma ora sono pronti per un grande annuncio. “Un ragazzo di punta ha firmato un paio di settimane fa. Lavorerà sulla vettura solo nel 2025 e nel 2026. Presto saprete chi arriverà”.

Intanto però a Maranello stanno continuando a lavorare sul progetto attuale e in Austria arriveranno nuovi aggiornamenti. Tutto materiale da testare, ma in casa Ferrari l’ottimismo cresce.