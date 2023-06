Annuncio Schumacher, c’è la conferma: nessuno lo avrebbe immaginato

Toto Wolff ha rilasciato dichiarazioni molto importanti su Mick Schumacher: parole che sicuramente faranno piacere al pilota Mercedes.

Non essere sulla griglia della F1 nel 2023 è stata una grossa delusione per Mick Schumacher. Sperava di continuare per un altro anno con la Haas, però non è stato confermato dopo due anni non semplici. Gli è stato preferito un collega esperto come Nico Hulkenberg, che ha fatto 6 punti nelle sette gare finora disputate.

Il figlio d’arte aveva avuto dei contatti anche con la Williams e con l’AlphaTauri, però poi non se ne è fatto nulla. La scuderia di Grove ha preferito promuovere dalla F2 l’americano Logan Sargeant, mentre il team di Faenza ha puntato su Nyck De Vries. In questo secondo caso sembra che sia stato decisivo l’intervento di Helmut Marko, consulente della Red Bull. Lo ha rivelato Ralf Schumacher, zio di Mick e fratello del leggendario Michael.

Il 24enne tedesco ha dovuto accontentarsi di diventare il terzo pilota della Mercedes, sostituendo proprio De Vries. Si trova in un top team, però non ha possibilità di diventarne il driver titolare. Deve attendere che si liberi un altro sedile per il 2024.

Mick Schumacher, arriva l’elogio di Toto Wolff

Certamente le chance di rivedere Schumacher in Formula 1 nel 2024 non sono molte. Oggi è difficile pronosticare quale scuderia potrebbe puntare su di lui. Potrebbe tornare di moda l’ipotesi Williams, dato che Sargeant non sta impressionando. E visto il legame tra la squadra e la Mercedes, non è da escludere questa possibilità.

In attesa di conoscere eventuali sviluppi sul suo futuro, Toto Wolff ha speso parole di grande elogio dei confronti di Mick: “Non so se potremo agevolare il suo ritorno in griglia – ha detto a Motorsportweek.com – però sento sempre parlare bene di lui. Rispetto le decisioni delle squadre, ma credo che si perdano qualcosa non puntando su Mick. Chiunque lo prenderà si ritroverà un ottimo pilota“.

Il team principal della Mercedes spera che il figlio d’arte trovi una sistemazione nel 2024. Mesi addietro era stato anche molto critico con Gunther Steiner, boss della Haas, per come aveva trattato il pilota durante la stagione 2022. Il box della scuderia americana non era l’ideale per Schumi junior, che probabilmente in un ambiente migliore può esprimere tutto il suo talento.

Wolff non ha dubbi sul valore del driver tedesco e non sarebbe preoccupato di doverlo schierare come sostituto in caso di emergenza: “Se uno tra Hamilton e Russell non dovesse essere disponibile – ha ammesso – sapremmo di avere un buon pilota alla guida della macchina“. Per adesso, Mick deve accontentarsi del simulatore e dei pochi test nei quali può scendere in pista. Recentemente ha guidato la W14 a Barcelona in un test Pirelli.